4月スタート『ターミネーターと恋しちゃったら』豪華共演者すべて解禁！4人が新たに発表

この春、Snow Man・宮舘涼太が満を持して連続ドラマ初主演。

“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”役で降臨し、ヒロイン・臼田あさ美と禁断の恋を繰り広げる前代未聞のSFラブコメディ『ターミネーターと恋しちゃったら』。

【映像】TVerではSPインタビュー公開中！（期間限定）

すでに、Travis Japan・松倉海斗、長井短、矢吹奈子、水嶋凜に加え、南海キャンディーズ・山粼静代（しずちゃん）、そして勝村政信ら個性際立つ実力派キャスト陣が発表されているが、スタートまで1カ月を切るなか、超こだわりのポスタービジュアルが初公開。

さらに、キャスト解禁第2報が到着。メインキャストが全解禁となった。

◆アンドロイド×崖っぷち編集者の恋

主人公は、400年後の未来から送り込まれてきたアンドロイド・時沢エータ（宮舘涼太）。

彼にプログラミングされているミッションは、「何者かに狙われている少女漫画雑誌の編集者・神尾くるみ（臼田あさ美）を護る」こと。

エータはくるみの勤める編集部にアルバイトとして潜入してきたばかりか、なぜか2人はひとつ屋根の下で暮らすことに。

しかし、エータが現れたのは、くるみが週刊誌のエース記者から慣れない少女漫画編集部に異動したばかりの最悪のタイミング。失敗続きで落ち込んでばかりのくるみは、最初のうちはエータと距離を置いていたが、些細なことから大きなことまで“命がけ”で自分を護ってくれる彼の姿にしだいにドキドキ…。

エータもまた、恋をするという機能は搭載されていないはずなのに、不器用だけどひたむきに生きるくるみにいつしか“心”が惹かれていく。

一筋縄ではいかない2人の想いはどう重なり合い、恋に発展していくのか？ 笑って、ときめいて、そして、泣ける…これまで見たことのない究極のSFラブコメが展開されていく。

◆佐藤江梨子、宮舘との再共演に喜び！

くるみと同期入社のファッション誌編集部員・富野美晴を演じるのは、映画、ドラマ、舞台など幅広いフィールドで活躍する佐藤江梨子。

美晴は、恋愛から遠ざかっていたくるみがエータに恋している様子に気づき、つきあうようけしかけるが、まさかエータの正体がアンドロイドとは思いもせず…。

佐藤は宮舘がドラマ初出演をはたした『ぬけまいる〜女三人伊勢参り』（2018年／NHK）で共演しており、「そのときのこと覚えていてくださって…。なんていうか、甥っ子が育っている…みたいな感覚で、すごくうれしいです！」と本作での再会を喜んでいる。

週刊誌の編集長・赤松明久を演じるのは、蜷川幸雄さんの演出舞台で鍛え抜かれた表現力を武器に数々の映画ドラマで存在感を発揮する俳優・丸山智己。

くるみの能力を高く評価している赤松は、視野を広げてもらうため彼女を少女漫画編集部に送りだした元上司。

丸山は「赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたら…」と役柄への思いを打ち明けつつ、「ぶっ飛んだおはなしですが、それ故にものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっています」と、本作にはどの世代の胸をも焦がす“キュン”があふれていることをコメントしている。

◆“未来人”役の番家天嵩、宮舘とバスケ部トーク！

400年後の未来からエータを現代に送り込んだくるみの子孫・時沢レオを演じるのは、13歳ながら数々の大作に出演し、大充実のキャリアを誇る番家天嵩。

レオはエータを心配し時々現代にやって来るため、宮舘との共演シーンが多く、「（宮舘さんは）よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。“寒くない？”って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているので、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！」と、すっかり“座長”を慕っている。

そして、くるみとエータが暮らすマンションの大家・南風董子を演じるのが、近年『週末旅の極意 2〜家族って近くにいて遠いもの〜』（2025年／テレビ東京）、『続・続・最後から二番目の恋』（2025年／フジテレビ）などドラマや映画で大活躍の石田ひかり。

董子は世話好きで、エータのことをくるみの婚約者とカン違いして2人を応援する役どころだが、実は石田、かねてより大家さん役に憧れがあり、今回のオファーが「とてもうれしかった」とのこと。

「ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと…。私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています」と、おおらかでやさしい董子をほのぼの演じている。

◆細部までこだわり満載のポスタービジュアル！

また、このほど細部まで熱いこだわりのつまったポスタービジュアルが完成した。

最大のポイントは、どんな“壁”があろうともヒロインを護り抜くアンドロイド・時沢エータの魅力を最大限に伝える“壁穴”で、エータとくるみの“恋”を予感させるハート型にぶち抜かれている。

エータがアンドロイドであることは、彼の腕からのぞく機械がわかりやすく描写。一方、自分が護られる立場になるなんて思いもよらないくるみは、日常感のあるファッションで怪訝そうな表情を浮かべている。

少女漫画雑誌の編集部が舞台ということもあり、漫画のコマやオノマトペをイメージしたデザインで、登場人物たちの個性も表現。さらに、未来感と令和感が両方感じられる色合いも意識。カラフルだけれど、どこかほっこり、やさしい雰囲気の色が使われている。

放送まであと1カ月を切り、3月7日（土）にはティザーPRが解禁。こちらも要チェックだ。

◆佐藤江梨子（富野美晴・役）コメント（全文）

――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください。

SF映画を見て育ってきた世代なので、うれしかったですね。このドラマはSFファンタジーであり、ラブコメディでもあるので、どういう作品になるんだろうと、とても興味がわきました。脚本を読んでも、次はどうなるのか全然、想像がつきません！

――アンドロイド・時沢エータ役の宮舘涼太さんと共演した印象を教えてください。

本当に役になりきっていらっしゃって、おめめキラキラ、顔色ひとつ変えず頑張っていらっしゃいます。私、宮舘さんが初めてドラマに出演された作品でご一緒しているのですが、“そのときのこと覚えていらっしゃいますか？”とお聞きしたら、すごく覚えていてくださって…。勝手ながら、なんていうか、甥っ子が育っていく…みたいな感覚で、とてもうれしいです。心から応援しています！

――現場の雰囲気はいかがですか？

それこそ舘様と臼田あさ美さんがいつも明るく盛り上げてくださるので、私たちはのんびりやらせていただいています！ 私はファッション誌の編集者を演じていますが、編集の方って個性的な人が多いと思うので、そこを誇張しながら演じています。

――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？

エータは400年後の未来からやって来ますが、私はあと40年後の未来が心配（笑）。すっとぼけたことばかりしでかすと思うので、ドラえもんみたいなロボットと一緒に暮らしたいな。「こらこら、危ないぞ！」みたいにロボットに注意してもらいながら暮らしたいです（笑）。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

とても楽しいSFファンタジーラブコメディーです。キュンってしながら、次の展開が想像できないお話になっていると思うので、ぜひ“タミ恋”を流行らせてください！

◆丸山智己（赤松明久・役）コメント（全文）

――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください。

タイトルを聞いてイメージがまったくわかなかったのですが、とにかくすごい企画を考えたなと思って…。もう撮影が楽しみでしかなかったですね。

なんといっても、ストーリーがものすごくぶっ飛んでいるじゃないですか！ いきなり僕の常識を壊されましたし、脚本もすごくおもしろくて、ドキドキしながら最後まで読みました。

――現場の雰囲気はいかがですか？

僕は、勝村（政信）さんと臼田（あさ美）さんとの共演シーンがほとんど。臼田さんとは子育ての話で盛り上がりましたし、勝村さんはプライベートでも仲良くさせてもらっている大好きな先輩ですので、緊張感はありながらも、すごく楽しくやらせていただいています。

僕が演じる赤松はエータさんとも絡んでいないですし、アンドロイドの存在も知らないので、どういうテンションでいたらいいのかと思いつつも、赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたらなと考えています。

――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？

僕は現実主義者なので…ターミネーターに恋をさせてほしいですね。どんなアクションに対し、どんな気持ちになるのか、たぶん相手はすごくわかっているわけですよ。でも僕はあまのじゃくなので、理解されすぎると、逆にエッと引いてしまう。おそらくそこも計算してくれるんじゃないかな。どんなふうに僕を攻めてくれるのか、そういうところが楽しみです。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

ぶっ飛んだおはなしですが、ぶっ飛んでいるが故に、ものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっていると思います。ぜひご覧ください。

◆番家天嵩（時沢レオ・役）コメント（全文）

――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください。

レオが未来から来る子孫の役だとわかったとき、最初に気になったのが服装でした。400年後ってどんな感じの服になっているのかなと思ったら、まさかの銀ピカでした。でも意外に着心地がよくて快適に過ごしています（笑）。

髪は最近少し伸ばしていたので抵抗はあったんですけど、坊主にしました。やっぱり楽なので、これからしばらく坊主生活が続くと思います。あと、目のメークでも未来人っぽさを増しています！

――アンドロイド・時沢エータ役の宮舘涼太さんと共演した印象を教えてください。

よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。「寒くない？」って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているのですが、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！

――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？

空を飛べるなら背中に乗って世界中を飛んで旅したいです。スピードを出してもらって、いろいろなところ、旅してみたいです。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

レオが400年後からこの銀ピカな服装でやってくるので、そこをぜひ見てください！

◆石田ひかり（南風董子・役）コメント（全文）

――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください。

大家さん役に憧れがあったので、とてもうれしかったです。ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと思っています。

私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、その都度、大家さんに恵まれてきました。引っ越した後も年賀状をやり取りしている方も…。歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています。

――宮舘涼太さん、臼田あさ美さんと共演した印象を教えてください。

もちろん活躍はずっと拝見してきましたが、舘様とご一緒するのは今回が初めてです。落ち着いた大人の男性だなと思いました。今度、ステージ上の舘様もぜひ拝見したいです。

あさ美ちゃんは本当に素敵な俳優さんだなと思ってずっと見てきたので、今回の共演がとてもうれしくて…。眼福だなと思いながら過ごしています。

――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？

屈強オブ屈強でしょうから、悪い人から守ってもらいたいですね。空も飛んでもらいたい！

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

本当に楽しいドラマになると思いますので、ぜひみなさん楽しみにしていてください。私にはかわいい相棒（＝フレンチブルドッグのアンドレ）もいますのでその子にもぜひご注目ください。