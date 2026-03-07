特急「やくも」に揺られて、春の島根へおでかけしませんか？ 島根県の玉造温泉に佇む星野リゾートの温泉旅館「界 玉造」では2026年3月30日〜4月6日、宿泊者限定のお花見プラン「桜舞うたまゆら滞在」を開催します。約400本の桜が咲き誇る温泉街を専用人力車で巡る人気企画に、今年は橋の上の特等席で地酒を堪能する「夜桜日本酒BAR」が新登場。上質なプライベート空間で春の絶景と地域文化に触れる、ワンランク上のお花見情報をお届けします。

夜桜人力車で楽しむ玉造温泉の春

2kmにわたり夜桜が咲き誇る温泉街を人力車で巡る様子

「出雲国風土記」にも登場し、古くから日本最古の美肌の湯として知られる島根県の玉造温泉。温泉街の中心を流れる玉湯川は、春になると両岸約2kmにわたって約400本の桜が咲き誇る屈指の桜の名所です。

全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」が宿泊者限定で提供する「桜舞うたまゆら滞在」は、専用人力車で夜桜鑑賞ができるプラン。星野リゾートの調べによると、このエリアで唯一となるツアーです。日没後にライトアップされた幻想的な夜桜を、乗り心地にこだわった人力車から約1時間かけてゆったりと眺めることができます。

玉湯川の桜並木の様子

1日2組限定のプレミアムなひととき

プラン名の「たまゆら」とは、古代の首飾りである勾玉がゆらぎ触れ合う様子から「ほんのしばらく」や「かすか」を意味する言葉。短い桜の季節と玉造の歴史を重ね合わせた風情あるネーミングです。スタッフが同行して記念撮影をサポートしてくれるなど、1日2組限定ならではのきめ細やかなおもてなしも魅力です。

絶景の「夜桜日本酒BAR」と鉄道おでかけの魅力

「夜桜日本酒BAR」イメージ

今年新たに注目したいのが、人力車での夜桜鑑賞後、玉湯川に架かる橋の上に用意される特等席「夜桜日本酒BAR」です。ライトアップされた桜が川面に映り込む絶景を前に、紫黒米（古代米）を使った桜色のお酒など春をイメージした島根の地酒3種と、求肥とうずら豆の餡を重ねた松江の和菓子を楽しめます。

日本酒発祥の地ともいわれる島根の地酒と、お茶処である松江の和菓子のマリアージュは、地域のテロワールを深く味わう極上の体験となるでしょう。

特急「やくも」で春の島根へ

特急「やくも」

鉄道でおでかけの際は、岡山駅を発着する特急「やくも」の利用が便利です。例えば東京駅から鉄道でアクセスする場合、新幹線で岡山駅へ移動。最寄りの「玉造温泉駅」は特急列車の一部が停車するため、岡山駅から特急「やくも」でスムーズに移動できます。

JR玉造温泉駅から「界 玉造」まで、車で約5分。車窓から山陰の春景色を楽しみ、夜は名湯と夜桜に酔いしれるルートは、春の周遊旅行の決定版と言えます。

「桜舞うたまゆら滞在」概要とアクセス情報

「界 玉造」外観

期間：2026年3月30日〜4月6日

場所：玉造温泉街、界 玉造（島根県松江市玉湯町玉造1237）

時間：夜桜人力車 第1部18:15〜／第2部20:00〜

定員：夜桜人力車 1日2組限定（1組2名まで）

料金：夜桜人力車 1組1万4,000円（税込）※日本酒セットの金額含む

宿泊料金：1泊4万5,000円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料・税込、夕朝食付）

予約：夜桜人力車は要事前予約（宿泊7日前までに公式サイトにて）

アクセス：【電車】JR玉造温泉駅⇒界 玉造（車で約5分）／【車】山陰自動車道松江玉造IC⇒界 玉造（約15分）

※夜桜人力車は荒天の場合、中止の可能性があります。

※1日2組限定のため、既に予約が埋まっている可能性があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

春の夜風に揺れる桜を眺めながら大浴場の露天風呂で「花見風呂」を満喫できるのも、この時期だけの贅沢です。今年の春は、特急列車に揺られて島根・玉造温泉へ、記憶に残る特別なお花見旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

