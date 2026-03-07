2026年3月5日、お笑いコンビ・コットンの西村真二ときょんが自身のYouTubeチャンネルを更新。「よしもと以外男前ランキング」を発表した。

吉本興業は、かつて発行していた月刊誌「マンスリーよしもと」「マンスリーよしもとPLUS」にて、2000年から13年までの間、吉本芸人の「顔」を格付けする読者投票企画を年に一度行っていた。

雑誌の休刊後は劇場やウェブサイトで投票を募っていたが、15年に廃止となり、19年に一度復活したものの、以降はしばらく開催されていなかった。

そうした中、コットンは3月3日に同チャンネルにて「よしもと男前ランキング2026」として、トップ10を独断で発表。1位は19年発表のランキングでも首位に立ったEXITの兼近大樹という結果に。2位はアインシュタインの河井ゆずる（19年のランキングでは3位）、3位はエバースの佐々木隆史、4位はレインボーの池田直人、5位はさや香の新山と続いた。

そして今回の動画では、「吉本以外の芸人」に限定してランキングを発表。冒頭できょんは「これ初じゃない？ どのYouTubeにもなくない？」とすでに手応えを感じている様子で、西村とともに男前芸人を挙げていった。

まず最初に名前が出たのは、モグライダーの芝大輔。西村が「これもう1位当確なんじゃないですか？」と言うと、きょんも「ちょっとカッコ良すぎるもん」「前髪あげた時も下げたときも、全部かっこいい」と同調。朝の情報バラエティ『ラヴィット！』（TBS系）で共演する機会が多い2組だが、西村曰く、芝が現場入りの際、前髪を下ろしているときが特に「やばい！」という。

次に挙がったのが、アルコ＆ピースの平子祐希。きょんが名前を出すと、西村も「うわあ、そっか！」と納得。きょんは「俺は男前だと思います。体格もすごいガッチリしてるし、色気もあってエロいし、フェロモンが（出てる）」と、平子の魅力を語った。

その後も、さまざまな芸人の名前が出た中、議論の末に「よしもと以外男前ランキング」のトップ10が決定した。上位5名を見ていくと、まず5位に選ばれたのは、なすなかにしの那須晃行。西村が「綺麗な顔されてるじゃん、お若くて」「男前の方じゃない？ イケメンというより」と理由を述べると、きょんは「一昔前だよね？ 顔が」「昔のイケメン」と発言。西村は即座に「失礼」「言ってない俺は」とツッコんだ。

4位は、スタッフが推薦した、今夜も星が綺麗の三福エンターテイメント。西村は「バカかっこいいわ！」と大興奮で、きょんも「しかも、声とかも完璧なんだよね」と納得の様子。

続く3位は、ジグザグジギーの池田勝で、西村は「男前でおしゃれ」「背も高いしスタイルもいい」と絶賛した。

そして、冒頭から候補に挙がっていたモグライダーの芝が1位、アルコ＆ピースの平子が2位という結果となった。

2人は動画の最後で、あらためて1位に輝いた芝に言及し、「おめでとうございます」と祝福。「芝さん強いわ」「やっぱりカッコ良すぎるのよ」と惜しみない賛辞を送っていた。

（文＝小沢由衣子）