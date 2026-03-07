「構ってアピール」の愛犬が獲物を巨大化させて…？「どこまで大きくなるの？」「一生懸命考えてて可愛い」
【写真を見る】どんどん大きくなってる…？愛犬が咥えてきたものの軌跡
動物が何かを咥えて駆け寄ってくる姿は微笑ましく、キュンとしちゃいますよね。でも時には意外なものを咥えてきて笑わせてくれることも…。
今回はXで話題となったビーグルのポストをご紹介。3.3万いいねを獲得して話題を集めたワンコが咥えてきたものとはいったい何だったのでしょうか？
ふてちゃんは飼い主さんに構ってもらうために色んなものを咥えてくるとのことで、ポストには今まで咥えてきたものの写真が4枚投稿されていました。
最初は手のひらサイズのものを咥えてアピールしてきたふてちゃんでしたが、アピールの度合いが強くなっていき…。
最終的にはホウキや毛布まで咥えてくるように！
ここまでのものを咥えて飼い主さんの元に駆け寄るふてちゃんを想像すると、驚きつつもクスッと笑ってしまいます。獲物の大きさが愛の大きさなのでしょうか。
これからさらに大きいものを咥えてくることもあるのかなとちょっと気になっちゃいますね。
飼い主さんに話題になったポストに対する反響を伺うと「いつもの日常がバズったなーという感じです（笑）」とのこと。飼い主さんにとっての日常だというふてちゃんの行動ですが、ポストのコメント欄では「頑張って咥えてて可愛い」「どこまで大きくなるか楽しみ」とふてちゃんに期待したりメロメロになっている人が続出していました。
スリッパや靴を咥えるのが大好きだというふてちゃん。そんなふてちゃんが咥えてきた獲物の中で一番驚いたものをお聞きすると「羽毛布団です」と教えてくださった飼い主さん。あんなに大きいものを咥えて…!?と想像して私も驚いてしまいました。
そんなふてちゃんの獲物事情ですが、徐々に大きくなっていると気が付いたきっかけを質問すると「構わないと大物しか狙わなくなってきてるからです」とのご回答が。
飼い主さんに構ってもらうために大きなものを持ってくるというふてちゃん。どんなものを持っていったら構ってもらえるかなと考えているのでしょうか…。心情を想像するだけでほっこりします。
たまに見せてくれる絶妙な表情がたまらないふてちゃんですが、飼い主さんのお気に入りの表情はあるのかなと気になりお聞きすると「ふてがおです！」と教えていただきました。
アカウント名である「ふてぶてしい犬」とは飼い主さんが大好きなふてちゃんの表情のことなのでしょうか。ポストを拝見すると様々な「ふてがお」が拝見できるのですが、お口のタプタプ感も相まって本当にかわいいです！「構ってよ」なんて声が今にも聞こえてきそうな「ふてぶてしい」ふてちゃんのお顔に思わずニコニコしちゃいますね。
最後に、ふてちゃんの最近面白かったエピソードなどをお聞きすると「良い子にして！というとくるっと回ります。お手もできます」と飼い主さん。
「良い子にして！」と言う言葉でくるっと回るのも想像するだけで面白いのに、さらに日常だという獲物を咥える行動をするふてちゃんのことを思うと、毎日がワクワクの連続で本当に楽しいだろうな…とほっこりしました。
次はどんな獲物を咥えてくるのか、どんな「ふてがお」を見せてくれるのか、期待たっぷりなふてちゃんの毎日は要チェック！ふてぶてしい犬（@beagle_0408）さんのXでふてちゃんに是非癒されてみてはいかがでしょうか♪
文＝SI