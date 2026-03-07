道端のゴミ袋から260万円相当の札束　60代男性が発見、半年後も所有者不在なら“拾得者のもの”に【韓国】

韓国でゴミ袋から260万円近い金額の札束が発見され、警察が所有者の捜索に乗り出している。

【写真】名もなき日本人、韓国空港で11万円募金

3月6日、仁川（インチョン）中部警察署によると、2月10日に東区金谷洞（トング・クムゴクトン）のとあるヴィラ（低層マンション）付近において、捨てられていたゴミ袋から大量の札束を発見したという通報が寄せられた。

問題の現金は、5万ウォン（日本円＝約5300円）札が100枚ずつ帯でまとめられた5束（計2500万ウォン＝約266万円）であると伝えられている。古着を回収していた60代のA氏が、ゴミ袋を確認していた際に発見して通報した。

警察は札束の所有者を探すために指紋鑑定を行ったが、有力な手がかりは得られなかった。現在は遺失物関連のポータルサイトや地方紙に公告を出すなど、所有者を見つけるための努力を続ける一方、犯罪に関与している可能性についても確認する方針だ。

関連法規に基づき、警察は6カ月間の公告期間中に所有者が現れなかった場合、拾得者であるA氏に所有権を引き継ぐ方針だ。一方、所有者が現れて金を受け取る場合、所有者は拾得者に対して、金額の5〜20%の範囲で報奨金を支払わなければならない。

ゴミ袋から発見された札束（写真提供＝仁川中部警察署）

韓国では昨年12月、京畿道議政府市（キョンギド・ウィジョンブシ）のサペサントンネル内で100ドン（約375g）の金のブレスレットが遺失物として発見され、話題となった。発見から約2か月後に所有者のB氏が現れ、警察はB氏の供述内容や貴金属店での取引内訳などを検討したうえで、ブレスレットを返還した。

B氏は当時、ブレスレットを紛失した経緯について「運転中に夫婦喧嘩をし、カッとなって窓の外にブレスレットを投げ捨てた」と供述したという。

（記事提供＝時事ジャーナル）

■「カネを稼ぎたくて…」他人の家に汚物まく韓国の“復讐代行”