侍ジャパンを破るより8強進出を優先？“日韓戦”の自国先発に韓国メディア疑問「なぜコ・ヨンピョなのか」【WBC】

韓国代表が宿命のライバル対決である侍ジャパン戦の先発投手として、ベテラン先発右腕コ・ヨンピョを予告した。

韓国は本日（3月7日）、東京ドームで行われるWBC1次ラウンド2戦目となる日本戦の先発投手としてコ・ヨンピョを発表した。日本は菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）が先発登板する。

WBCで2006年にベスト4、2009年に準優勝を飾った韓国は、その後の3大会（2013年、2017年、2023年）すべて1次ラウンド敗退に終わった。今大会では準々決勝復帰を目標に大会に臨んでいる。5日のチェコとの初戦では11-4で大勝を収め、幸先の良いスタートを切った。

韓国の次戦の相手は、前回大会で優勝を飾った日本だ。前回も1次ラウンドで同じプールに入った韓国は、日本に4-13で大敗を喫した。結局、2勝2敗でプール3位にとどまり、準々決勝に進めなかった。

今大会で韓国は日本、台湾、オーストラリア、チェコと同じ組に編成された。日本の首位通過が有力視されるなか、台湾、オーストラリアと2位を争う構図だ。このうち台湾はオーストラリア（0-3）と日本（0-13）に連敗し、非常に不利な状況に置かれた。代わってオーストラリアが2勝しており、準々決勝進出争いにおいて有利な位置に立った。

現在1勝の韓国は、当然ながら日本を破るのが最高のシナリオだ。しかし、現実的な戦力を見たとき、日本が上回っているのも事実である。実質的な2位争いのライバルである台湾、オーストラリアとの試合に集中することが、より実利的な判断ともいえる。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

日本戦の先発投手をコ・ヨンピョに決定したのも、そうした布石であると解釈される。

現在34歳のコ・ヨンピョはKBO通算278試合（1181.2回）72勝66敗7ホールド、防御率3.96を記録したベテランのサイドスロー投手だ。昨シーズンも29試合（161回）で11勝8敗、防御率3.30を記録し、まずまずの成績を収めた。

毎試合クオリティスタート（6回自責点3以下）を期待できる優れた先発投手として「コ・クォルス（コ・ヨンピョ＋クオリティ・スタート）」という別名があるほどだが、無失点の圧倒的な投球を期待できる投手というわけでもない。

今回の韓国代表は、ムン・ドンジュ、ウォン・テインらエースの役割が期待された投手たちが負傷により代表に合流できなかった。それでも、練習試合から150kmを超える剛速球を投げ込んだクァク・ビン、メジャーリーグでも活躍したリュ・ヒョンジン、韓国系メジャーリーガーとして今回初めて代表に合流したデーン・ダニングなど、信頼できる先発投手が控えている。

これらの投手の代わりにコ・ヨンピョを日本戦の先発に立てたのは、台湾やオーストラリアとの試合により集中するという意味であると解釈できる。

コ・ヨンピョ（写真提供＝OSEN）

日本戦はコ・ヨンピョが最大限失点を最小限に抑えつつ、長いイニングを安定して運営しながら打線の爆発に期待し、一方でドミナント（支配的）な投球ができる投手たちは台湾戦とオーストラリア戦に集中投入するという腹案だ。

韓国がWBCで日本を破ったのは、2009年大会の2次ラウンド第4戦の4-1での勝利が最後だ。それだけに“日韓戦”の勝利が切実だが、同じぐらい準々決勝に進むことも切実である。実利的な選択をした韓国が、“日韓戦”と残りの大会でどのような結果を出すか、ファンの期待は大きい。

