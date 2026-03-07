「Salute」×『ONE PIECE HEROINES』のコラボが実現！　ナミ、ロビンの内面の強さを表現した着用イラストも公開

ワコールが展開するブランド「Salute（サルート）」では、人気漫画『ONE PIECE』に登場する女性キャラクターを主人公とした『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とするアニメ『ONE PIECE HEROINES』とのコラボレーションが決定しました。3月5日より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次発売しています。

■ナミとロビンが着用するコラボビジュアルを公開！

同コラボレーションは、「Salute」が大切にする“外面の美しさ”と“内面の強さ”という女性像と、『ONE PIECE HEROINES』に登場する彼女たちの“自分らしさ”を描いたことに共鳴し、実現しました。

「Salute」は、大胆なカラーとセクシーなシルエットで女性を劇的に輝かせ、どんなときも“自分らしさ”を表現できる唯一無二のインナーウェアを展開するブランドです。

2026年春夏コレクションのテーマは“MEDITERRANEAN CRUISE（地中海を巡るクルーズ旅行）”。地中海沿岸のさまざまな国の歴史や文化からインスピレーションを受けたコレクションです。

非日常の解放感や心躍る旅の情景を映した世界観が、海を舞台に冒険する『ONE PIECE』のヒロインたちとも通じ合い、今回のコラボレーションをよりドラマティックに彩ります。

今回のコラボレーションでは、人気キャラクター「ナミ」「ロビン」がSaluteを着用したイラストを描き下ろししました。

〈33グループ〉では「ロビン」の知的な探求心と内に秘めた熱い精神力を感じさせるPU、「ナミ」の明るくエネルギッシュな魅力を感じさせるKO、〈38グループ〉では「ナミ」の意志の強さと優しさを感じさせるSX、「ロビン」の知的でミステリアスな雰囲気を感じさせるBLを展開します。

また、2026年春夏コレクションの発売に合わせて、コラボレーションポスターを公開し、限定フェアやSNSキャンペーンを実施します。

特設サイト：https://www.wacoal.jp/Salute/onepiece/

■「Salute」×『ONE PIECE HEROINES』コラボの特長

●ランジェリーブランド「Salute」と、人気漫画『ONE PIECE』の女性キャラクターを主人公とした『ONE PIECE novel HEROINES』を原作とするアニメ『ONE PIECE HEROINES』との初のコラボレーションが実現。

●“外面の美しさ”だけでなく“内面の強さ”も女性の魅力と考える「Salute」は、『ONE PIECE HEROINES』に登場する彼女たちの“自分らしさ”を描いたことに共鳴。また、海を舞台に冒険するヒロインたちは、2026年春夏コレクションのテーマ“MEDITERRANEAN CRUISE（地中海を巡るクルーズ旅行）”とも重なります。

●人気キャラクターである「ナミ」と「ロビン」を起用したコラボレーションポスターを制作。購入者にオリジナルショッパーを数量限定で配布し、オリジナルグッズをプレゼントするフェア、SNSキャンペーンも実施。『ONE PIECE HEROINES』ファンと「Salute」ブランドの接点を拡大します。

【2026年春夏コレクションテーマ“MEDITERRANEAN CRUISE（地中海を巡るクルーズ旅行）”】

地中海をのぞむさまざまな国や文化からインスピレーションを受けたコレクションで、地中海をクルージングしているかのような非日常の解放感や高揚感、ドラマティックな気分を楽しめます。

◇『ONE PIECE HEROINES』コラボレーションカラー

「ロビン」着用デザイン：＜33グループ＞PUカラー

地中海の夕焼けを纏うパープル。地中海の夕焼けのような高貴なパープルで高揚感と喜びに満ちた自分を纏って、人生の主役に。

「ナミ」着用デザイン：＜33グループ＞KOカラー

地中海の海を映すブルー。地中海の穏やかな海を思わせるブルーと太陽のようなオレンジに、冷静な知性と明るいまっすぐさ、自分を貫く強さを込めました。

「ナミ」着用デザイン〈38グループ〉SXカラー

地中海の波のように、自由と情熱が輝く。地中海の波のようにしなやかなプリーツは、強さと感情の豊かさ、困難を乗り越える姿勢を象徴しています。

「ロビン」着用デザイン＜38グループ＞BLカラー

地中海の夜空を映す、ミステリアスな魅力。繊細なレースと華麗なアップリケは心惹きつける存在感を放ち、シルバーの刺繍は静けさの中にある凛とした意志を映し出します。

■【商品概要】

◇3月5日発売〈33グループ〉

情熱的なフラメンコの衣装から発想した、妖艶な魅力を奏でるグループ。クレマチスの花が華やかなアクセント。

●ブラジャー

[プッシュアップタイプ]

品番：BTJ433

希望小売価格：10,450円〜

サイズ：（B・C） 65・70・75・80、（D・E・F・G）65・70・75・80・85

カラー：PU（イラスト着用カラー）・KO（イラスト着用カラー）・PI・SP

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

＜商品特長＞

バストボリュームを脇から中央に寄せ、きれいな谷間をつくるサルート定番のブラジャー。存在感のあるアップリケは、鮮やかなパティオで美しく咲くクレマチスの花をイメージしました。土台下辺と右ストラップにほどこされたエレガントな刺繍レースがアクセント。

●ショーツ

[Tバックショーツ]

品番：PTJ433

希望小売価格：5,500円

サイズ：M・L

カラー：PU・KO・PI・SP

＜商品特長＞

フロントには、刺繍の柄に合わせたプリントレースを使用。ダイナミックに描かれたレースが情熱的な気分を演出し、存在感のあるアップリケはクレマチスの花をイメージしています。

フロントのレースとアップリケにはラメ糸できらめきをプラスし、フロントのアップリケにはクリスタルをあしらいました。総レース仕様のバック中心に、さりげなくほどこしたアップリケがアクセントになっています。

フロント部分に裏打ちをつけ、透けにくい設計です。

〈33グループ〉では上記に加え［Rich Veil Bra］［ボーイレングスショーツ］［ノーマルショーツ］［ガーターベルト］［ランジェリードレス］［セットアップ（キャミソール＋Tバックショーツ）］も展開しています。

※［Rich Veil Bra］は実店舗、WACOAL WEB STOREだけの限定発売商品です。

◇4月発売〈38グループ〉

古代ローマ建築の装飾からヒントを得た、クラシカルな美しさをたたえるグループ。ローマの栄光という名のバラをアクセントに、凝ったディテールが光ります。

●ブラジャー

[フロントエックスプラスブラ]

品番：BTJ738

希望小売価格：13,200円〜

サイズ：（C・D・E・F・G） 65・70・75

カラー： SX（イラスト着用カラー）・BL・PU

＜商品特長＞

サイズに合わせたバストメイクができるブラジャー。エックス状の深い谷間をメイクし、脇がすっきりとしたシルエットになります。

繊細なプリーツを使用したシンプルで洗練されたカップデザインが、上品な雰囲気を演出。カップのアップリケにはスワロフスキー・クリスタルをあしらい、胸もとで輝くチャームがポイントです。

［プッシュアップタイプ］

品番：BTJ438

希望小売価格：13,200円〜

サイズ：（B・C） 65・70・75・80、（D・E・F・G・H・I） 65・70・75・80・85

カラー： SX・BL（イラスト着用カラー）・PU

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

＜商品特長＞

バストボリュームを脇から中央に寄せ、きれいな谷間をつくるサルート定番のブラジャー。勇敢な兵士たちの羽飾りを表現したサブアップリケは、このブラジャーだけに飾りました。ロマンティックな色合いが、タイムスリップしたような気分へと誘います。

〈38グループ〉では上記に加え、［ボーイレングスショーツ］［ノーマルショーツ］［Tバックショーツ］［ガーターベルト］［キャミソール］［スリップ］も展開しています。

■コラボレーションキャンペーン

●SNSキャンペーン

第一弾：2026年3月5日〜3月18日

「フォロー＆コメントした中から10名に〈33グループ〉デザインを使用したオリジナルクリアファイルをプレゼント」

第二弾：2026年4月23日〜5月10日

「フォロー＆コメントした中から10名に〈38グループ〉デザインを使用したオリジナルクリアファイルをプレゼント」

●オリジナルデザインショッパーの配布

全国の取扱店舗にてサルート商品購入者にオリジナルデザインショッパーを配布。また、ワコールウェブストアでは〈33グループ〉〈38グループ〉購入者にオリジナルデザインショッパーを配布します。数に限りがあるため、なくなり次第、配布終了。

●サルートフェア

第一弾：3月上旬〜

サルート商品を19,800円以上購入で、コラボレーションオリジナル「ミニバッグ」をプレゼント

第二弾：4月下旬〜

サルート商品を33,000円以上購入で、コラボレーションオリジナル「ランジェリーバッグ」をプレゼント

※プレゼントは数に限りがあります。なくなり次第、配布を終了します。

※セール商品の購入金額は対象外となります。

※プレゼントは、各種ポイント利用前のご購入金額が対象となります。詳しくは店頭で確認してください。

※写真はイメージです。実物とは若干異なる場合があります。

※プレゼントは予告なく変更する場合があります。

（エボル）