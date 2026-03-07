◇第6回WBC1次ラウンドA組 プエルトリコ5―0コロンビア（2026年3月6日 プエルトリコ・サンファン）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンド4試合が行われた。A組はキューバがパナマに3―1、プエルトリコがコロンビアに5-0、B組はメキシコがイギリスに8―2、D組はベネズエラがオランダに6―2で勝利した。

初戦を快勝で発進したプエルトリコナインにベンチから“活力”を与えた存在はドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）だ。

E・ヘルナンデスはオフに左肘を手術したため同国代表でプレーすることはかなわなかったが、大会に合わせて所属するドジャースのキャンプを離れて代表チームに同行。同僚たちをサポートしている。

「FOX Sports MLB」の公式Xはプエルトリコベンチでロザリオ、バスケスコーチとに挟まれて手拍子をしながら同僚たちを応援するヘルナンデスの姿を投稿。グラウンドで貢献することはできないが、頼もしい“助っ人”としてプエルトリコの優勝をアシストするつもりだ。