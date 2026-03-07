◇「豊臣兄弟！」竹中半兵衛役・菅田将暉インタビュー（下）

俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第9回「竹中半兵衛という男」。サブタイトル通り、稀代の軍師・竹中半兵衛役に挑む俳優・菅田将暉（33）の本格初登場回となる。大河出演は2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり3回目で、織田信長役の俳優・小栗旬（43）とは実に6回目の共演。撮影の舞台裏を菅田に聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

過去の大河でも1996年「秀吉」（演：古谷一行）、14年「軍師官兵衛」（演：谷原章介）などに登場した名軍師・竹中半兵衛。今回の役柄説明は「学問に通じ、知略に長けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる」。生まれつき病弱で、肌は白く、女性のような顔立ちだったとされる。

1567年（永禄10年）、織田信長が美濃を平定。半兵衛も織田に従い、秀吉の配下に。「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）などに加わったが、具体的に何をしたのかまでは史料に残されていない。

半兵衛と信長のシーンは多くはない今作だが、菅田と小栗の大河共演は「鎌倉殿」以来。菅田が軍神・源義経役、小栗が主人公・北条義時役。第20回「帰ってきた義経」（5月22日）の“平泉の別れ”が思い出される。

「やっぱり迫力があります。体もどんどん大きくなるし、足もどんどん速くなっているらしいです（笑）。僕たち世代からしたら“ドン”のような存在で、とにかく人のことをよく見ています。その人のお芝居も、作品も。休憩の時のちょっとした時間でも、絶対誰かといるんです。だから自然と小栗さんの周りに人が集まって、みんなの輪の中心にいます。そういう意味でも、信長という役は小栗さんのためにあるんじゃないかというぐらい、まさにピッタリだと思います」

今後、当時の義時の衣装を足利義昭（尾上右近）が着るシーンもあるといい「衣裳部さんがシャレを利かせてくださって。そんな“小技”にも注目していただけると、うれしいです」。「鎌倉殿」で相棒・弁慶役だった俳優・佳久創は今回、秀長の腹心・藤堂高虎役。「これもまた、不思議な縁ですよね」。仲野のアイデアにより、半兵衛と高虎のシーンには“遊び心”があるといい「鎌倉殿」ファンは必見となりそうだ。

秀吉の出世物語で最も有名な「墨俣“一夜城”の伝説」（第8回・3月1日）も、今作は大胆なアレンジを施して好評。「半兵衛調略」はどのように描かれるのか。

＝インタビュー終わり＝