“宝石強盗団”が白昼堂々バイクで突入“商品強奪”…ナイフで威嚇する見張り役に市民が“デッキブラシ”で応戦も　イギリス・ロンドン

イギリス・ロンドンにある宝石を扱う店舗で強盗が侵入する様子がカメラに捉えられた。店を襲った強盗団は、バイクで押し入るとショーケースを破壊。商品を次々と袋に詰め込んだ。また、外では刃物で威嚇する仲間の姿もあった。市民がデッキブラシのようなもので応戦する緊迫の一瞬も確認されている。

店を襲う宝石強盗団たち

イギリス・ロンドンで2月24日午前10時頃に撮影されたのは、叫び声のような声とともに白昼堂々現れた“宝石強盗団”だ。その場で立ち向かったのは、市民たちだった。

当初、強盗団はバイクに乗って現れていた。1人がバイクに乗ったまま店内に侵入する。

さらに、もう1人の仲間も押し入ると、ハンマーでショーケースを叩き割っていく。店員らは慌てて店の奥へ避難し、強盗団は袋を広げ、商品を次々と詰め込んでいった。

刃物で威嚇する一味に立ち向かう市民たち

一方、店の入口には見張るように、黒ずくめの2人の姿があった。

その手には、大きなナイフが確認できる。市民の1人が強盗に向かって声をあげながら近づくと、黒ずくめの1人が威嚇するようにナイフを振りかざす。

それでも、市民たちは立ち向かう。逃げようとする強盗にデッキブラシのようなもので応戦していた。

さらに、近くにいた市民も加わり、逃走を阻止しようと追いかける。すると、強盗団はナイフを振り回しながら逃げていった。

（「イット！」 3月5日放送より）