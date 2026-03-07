マルハン北日本カンパニー、初のコラボカフェ「あそべる！にゃんまるカフェ」開催！98.4％が「また参加したい」と回答

マルハン北日本カンパニー、初のコラボカフェ「あそべる！にゃんまるカフェ」開催！98.4％が「また参加したい」と回答