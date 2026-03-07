2025年4月5日の記事を編集して再掲載しています。

ストリート系のお手軽EVバイク。

季節が暖かくなってくると、風を感じる乗り物が気持ち良いですよね。スロットルやレバー操作だけで進むと楽チンです。

バイクでも自転車でもない

WO（ダブルオー）の「wonkey（ウォンキー）」は、安定感のあるファットタイヤでストリートタイプの特定小型原動機付自転車。16歳以上なら免許不要で運転ができる、バイクでも自転車でもない新しい2輪車です。

近所で乗るのにちょうどイイ

全長は138cmと、子供用の自転車くらいのサイズ感。シート高は56cmで足つきが良く、低重心かつ極太タイヤで安定感もあります。

操作はハンドルにあるアクセルレバーで行い、 250Wモーターで最高時速は20km。走行距離は、フル充電で20〜50kmが走れるとのこと。近所の買い物などにもよさそうです。

Image: wobikes

ガソリンも不要

ナンバー申請や自賠責保険の加入は必要ですが、ガソリンは不要。ヘルメットは努力義務とされていますが、ぜひご用意を。

見た目は自転車というよりバイク寄りなので、こういうのが増えたら原付免許を取る人が減るかもしれませんね。

カラバリは13色もあるので、お気に入りが見つかるはず。桜並木の下とか、スイーっと走れば最高でしょうね。

Source: Instagram, wobikes