大谷の練習に釘付けとなる世界的DJ、米メディア関係者も反応

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCが6日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」がチャイニーズ・タイペイを13-0で下した。この試合前練習に、世界的DJのスティーブ・アオキ氏が訪問。ドジャースの大谷翔平投手の打撃練習（BP）に熱視線を送る姿が、SNS上で「私たちと同じ」と話題を呼んでいる。

日本人の両親を持ち、米国出身のアオキ氏はインスタグラムのフォロワー1150万人を誇る世界的な音楽プロデューサーだ。そんな超大物が、侍ジャパンの大谷ユニホームとキャップを身にまとい、グラウンドで大谷のフリー打撃に食い入るように見入っていた。

デジタルラジオ局「Sirius XM」の番組「MLBネットワーク・ラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は6日（日本時間7日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「オオタニを見ているスティーブ・アオキの姿は、まるで私たちと同じだ」と綴り、大谷に熱中する世界的スターの姿に親近感を覚えた様子だった。

また、一般の野球ファンもXで「スティーブ・アオキがオオタニBPの視界を遮ることは、日常的なことではない」と、大谷のユニホームを着たアオキ氏が練習を見つめる驚きの光景を投稿した。

アオキ氏自身もインスタグラムのストーリーズ機能で、日本ハム時代の大谷のカード（投打1枚ずつ）を手に笑顔を浮かべる写真や、大谷の打撃練習の様子をアップしており、その筋金入りの“大谷愛”を存分に見せつけていた。世界一を目指す大舞台で、グラウンド外でも大谷が放つ圧倒的な魅力が世界的スターを虜にしている。（Full-Count編集部）