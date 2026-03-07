短くても、女っぽい♡【50代】が真似したい「大人のこなれショートボブ」

ショートボブは首元をスッキリ見せながら女性らしい丸みも残せる、50代にもおすすめのスタイルです。トップのボリューム不足や襟足の広がりといった悩みも、スマートに解消できるかも。今回は@rico_salonさんのInstagram投稿から、こなれ感のあるショートボブをご紹介します。

首元を美しく魅せるレイヤーショートボブ

高めの位置からレイヤーを入れ、トップをふんわりと軽く仕上げたショートボブ。襟足を少しくびれるように整えることで、首筋のラインをスッキリときれいに魅せています。上品なベージュカラーが髪の質感を柔らかく見せ、大人女性に相応しい清潔感と華やかさを添えてくれそう。

ラベンダーカラーが艶めくひし形ショートボブ

ラベンダーを加えたグレージュカラーが、髪に艶と透明感をもたらします。柔らかな質感のショートボブをひし形のシルエットに整えることで、程よいボリュームをプラス。落ち着いた色味と丸みのあるフォルムが調和し、しっとりとした大人の余裕を感じさせるデザインに仕上がりました。

毛流れが美しいエアリーなショートボブ

全体にレイヤーを入れ、空気を含んだような軽やかな動きを演出したショートボブです。髪を後ろに流すことで美しい毛流れが強調され、横顔まで洗練された印象に。写真のように耳を隠しても上品で、耳に掛けても顔まわりがスッキリ。活動的な日常の中でも凛とした美しさをキープできそうです。

パーマを活かした優しい丸みのショートボブ

以前かけたパーマによるゆるやかな動きを活かし、丸みのある優しいシルエットにカットしています。ウエット感のあるスタイリング剤をなじませてくしゃくしゃっと整えるだけで、ニュアンスのある表情が完成。柔らかなウエーブが大人世代の柔かな魅力を引き立ててくれます。

writer：内山友里