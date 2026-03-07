今すぐ【マクドナルド】へ走れーーーッッ！！「期間限定スイーツ」が気になる♡

【マクドナルド】に、新しいホットスイーツが登場しているのをご存知でしたか？ コロコロと丸い形をした食べやすそうなひと口サイズのスイーツは、おやつとして食べるのにはもちろん、食後のデザートとして軽くつまむのにも良さそう。3月中旬頃までの期間限定販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

食感も楽しめる、マクドナルドの新しいホットスイーツ

マクドナルドの新しいホットスイーツとして登場したのは「クリームブリュレホットドーナツ」。指でつまめるサイズのドーナツが、ゆるかわなイラストのパッケージに3個入っています。@sweets.wantaさんによると、「表面の生地がめっちゃザクザク」「中の生地はキャラメル風味のもっちりドーナツ生地」なのだそう。嚙むたびに食感の変化を実感できるはず。

まろやかなカスタードクリームがとろり

生地の中にはカスタードクリームが入っているそうで、@sweets.wantaさん曰く「たまご感のしっかりあるまろやかな甘めのカスタード」とのこと。コーヒーや紅茶のお供として、選びたくなるかも。寒い日に食べたくなるホットスイーツを楽しむなら、今が最後のチャンスかもしれません。終売が迫っているメニューなので、ぜひ早めにお店で味わってみて！

