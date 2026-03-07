板倉滉は1月24日のフォレンダム戦を最後に欠場が続く

オランダ1部アヤックスの日本代表DF板倉滉は負傷による欠場が続いている。

背中に問題を抱え、次節も欠場となるようだ。

今季からアヤックスに加入した29歳の板倉は、公式戦で21試合に出場して1得点を記録している。しかし、最後にピッチに立ったのは1月24日の第20節フォレンダム戦で、そこから5試合連続で欠場が続いている。

オランダメディア「Voetbal International」によれば、アヤックスを率いるフレッド・グリム監督は、現地時間3月7日に行われるエールディビジ第26節フローニンゲン戦の前日記者会見で板倉は欠場すると明かした。同メディアは「数週間前から背中の痛みに悩まされている」と伝えた。

指揮官は板倉の復帰時期については明言をしていない。1月に長期離脱から復帰したDF冨安健洋が徐々に出場時間を増やしているとはいえ、アヤックス、そして負傷者が後を絶たない日本代表の双方にとって板倉の離脱が長引いている状況は気がかりなところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）