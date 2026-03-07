『名探偵プリキュア！』意味深な発言「お前たちは運命の…」 第6話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第6話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】キュアアルカナ出る！？激しい戦闘シーン 公開された『たんプリ』場面カット
8日放送の第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」は、ポチタンのおかげで助かったものの、怪盗団ファントムの怪盗・ニジーにマコトジュエルをうばわれてしまったあんなとみくる。キュアット探偵事務所に戻り、あんながポチタンの様子を見ていると、みくるは「マコトジュエルを取り返してくる」と駆け出していってしまう。
プリキットが光りだした理由を突き止めようとするジェット先輩に、あんなはプリキットをみくるに渡せなかった理由を打ち明ける。それを聞いたジェット先輩は、「お前たちは運命の…いや、奇跡のふたりだ」と語り、みくるの後を追うように背中を押す。
一方、みくるを浜辺に呼び出していたニジーは、怪盗団ファントムの一員のるるか、マシュタンとともに待ち構えていた。プリキットボイスメモでみくるの行き先を聞いたあんながやってくると、ニジーは２体のハンニンダーを呼び出し、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かう。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
