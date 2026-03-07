草刈民代、体型キープの意外なコツ 交際3ヶ月のスピード婚も結婚生活30年…ベストな夫婦の距離感語る
元バレリーナで俳優の草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演する。
【写真】「どのお着物もお似合い」私物の着物をまとった草刈民代＆周防正行氏の夫婦2ショット
今回は、3月8日の国際女性デーにちなみ、好評を博している“女性が憧れる女性から人生哲学を学ぶシリーズ”の流れをくみ、“国際女性デースペシャル”と銘打ち、美しく年齢を重ねている人生の先輩として草刈民代をゲストに迎える。
草刈は、バレリーナとして国内外で活躍後、1996年に映画『Shall we ダンス？』で俳優デビュー。デビュー作にして「第20回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞」を受賞。2009年にバレリーナを引退した後は俳優として映画・ドラマ・舞台に多数出演。近年は芸術監督やドラマのバレエ監修を務めるなど、多方面で才能を発揮。凛としたたたずまいとストイックな探究心で、唯一無二の存在感を放ち続けている。
バレリーナとして第一線で活躍し、そのスタイルの良さは誰もが認めるところ。現役を引退した今も、その美しい体型をキープしているコツを尋ねると、「あえて運動しないこと」という意外な答えが。また、美しさを極限まで追求する“バレエ”の中で体得した所作について尋ねられた草刈は、実は俳優としてはバレエの所作が邪魔になると語る。驚きの声を上げる一同を前に語られたその意外な理由、そして草刈が考える美しい所作とは。
俳優デビュー作の映画『Shall we ダンス？』で監督と出演者という形で出会い、撮影中の交流はあったものの、つきあい始めたのは撮影が終わってから。実に交際期間3ヶ月でのスピード婚。結婚後30年を経た今でも、良い関係が続いていることについて、「イラっとするようなことはないのか」と尋ねると、ベストな夫婦の距離感を保つために、ちょっとした気持ちの持ちよう実現できるコツが語られる。
