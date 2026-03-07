【ワシントン＝坂本幸信】訪米中の赤沢経済産業相は６日、ラトニック米商務長官と米ワシントンで会談した。

米政権が先月、各国・地域を対象に１０％で発動し、近く１５％に引き上げる方針の新たな追加関税に関し、日本を対象外とするように要請した。米国側の反応は明らかにしていない。

赤沢氏は会談後の記者会見で「わが国の扱いが、昨年の日米間の合意より不利にならないように申し入れた」と述べた。

米国は先月２４日、無効となった「相互関税」に代わる措置として、通商法１２２条を根拠に新たな追加関税を発動した。大統領権限で最大１５％の関税を１５０日間課すことを認めている。

日米両政府は昨年、「相互関税」の税率を１５％で合意し、既存の税率が１５％以上の品目については上乗せしないといった特例が設けられていた。新たな追加関税では、こうした特例がなく、日本側の負担増が懸念されている。一部の海外メディアは、欧州連合（ＥＵ）は税率が１０％で維持される方向だと報じている。

赤沢氏とラトニック氏は、昨年に合意した５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資についても議論した。第２弾の今回は、原子力発電所の建設などが有力視されている。