2023年のWBCで世界一になった侍ジャパン。チームのムードメーカーとして人気を博したのが、日系人の母を持つラーズ・ヌートバーだ。日本語がほとんど話せず、日本のプロ野球経験もないヌートバーがチームになじめた背景には、合流初日に選手たちが着用していた“謎Tシャツ”の存在があった。

2023年のWBCで侍ジャパンのムードメーカーとして存在感を発揮したヌートバー ©文藝春秋

選手たちが見慣れないTシャツを着てウォーミングアップしていた

3月3日のメモ。【今日翔平とヌートバーが来日した】とシンプルに記されていた。

午後2時20分ごろ。小型の飛行機が県営名古屋空港に着陸した。日本中の野球ファンが待ち望んだ男がそこにいた。一般の到着口を通らずに飛行機のそばに用意された車に乗り込む。向かった先は日本代表がいるバンテリンドーム ナゴヤ。

さらに別のルートで名古屋に入っていたヌートバーが予定通りチームに合流した。ドームの3階にある、報道陣向けのメディアサロンに設置されているテレビから流れるワイドショーやネットニュースの速報はまさにWBC一色。この大会の注目度の高さを改めて思い知らされる。

練習前に球場内で行われたチームミーティング。大谷とヌートバーが拍手で迎え入れられた。栗山はその場でシンプルかつ明快な言葉を発した。

「期間は短いがいいチームを作って勝つしかない」

この日、主役の大谷が報道陣の取材に応じた。チームの輪に入った率直な思いを口にした。

「自分が今、出せる100％をしっかり試合の中で出すことがチームにとっても一番大事になってくる。コミュニケーションを取りながら、もっともっといいチームになれるように頑張りたい」

ベンチ前に目をやると、ウォーミングアップを行う選手たちが見慣れないTシャツを着ていた。白をベースに背中には戦いの場のぴりっとした空気を和らげるようなひらがなの文字。「たっちゃん」と書かれていた。

謎Tシャツの正体は……

その5文字の左下には日本国旗、真ん中でバットが交差し右にはアメリカの国旗があしらわれていた。ヌートバーのミドルネームが「テイラー・タツジ」であることから「たっちゃん」。外野守備・走塁コーチの清水雅治が考案して作ったものだ。

「このTシャツのことは全く知らずに、佐々木投手が着ていて『なんて書いてあるの？』って聞いて、それでびっくりした」とヌートバー。

母の母国の言葉で記された自らのニックネーム。自分の持つ背景に敬意を示す形での歓迎を受けて笑顔を見せたヌートバーも、チームの好意を肌で感じていた。目を細めて一連のやり取りを見ていた栗山もプラスに働いたと受け止めた。

【たっちゃんTシャツは大正解。自然にチームに入ってくれると思う。】

まさしく栗山が掲げた「野球のグローバル化」の第一歩を踏み出した瞬間でもあった。

栗山英樹が感動した「ファンたちの姿」とは？

実はこの日、栗山の心が動かされた景色があった。名古屋市内の宿泊先からバンテリンドーム ナゴヤに向かう道中、白い半円のドームの屋根が見えてきたときのこと。

何気なしに車窓から外に視線を送ると、日本代表のグッズを買おうというファンが球場周辺であふれんばかりの大行列を作っている様子が目に飛び込んできた。まだ試合が始まるだいぶ前のことだった。さらにドームへの入場が可能になると、無数の人たちが各ゲートに吸い込まれていく。練習から熱心に見守るファンの多さも印象的だった。

おそろいのユニフォームを身にまとったカップル、グラブを手に最前列で好きな選手の名前を呼ぶ子どもたち、仕事を早く切り上げたのかスーツ姿の一行も球場を訪れていた。

新型コロナウイルスの影響で無観客や応援の制限、さらには感染対策など野球界全体がかつてない苦境と真正面からぶつかってきた。その当時、日本ハムの監督という立場でその局面に対峙していたからこそ、スター選手やひいきの選手のグッズを求める人だかりや、球場を埋め尽くした3万5833人の声援に胸を打たれたのだった。

【昼から何でこんなに人がいるのかと思うぐらいグッズショップに並ぶファン。そして大声で応援して頂ける満員の球場を見て涙があふれてきた。野球、プロ野球が戻ってきたと。】

自らの目で見た熱気の伝わってくる光景、背中を押してくれるような温かい音を耳にして感極まった胸の内がメモに込められていた。

（三木 謙将,金沢 隆大／Number Books）