レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。今年の活動を発表した。

満開の桜の木の下で、胸元が大きく開いた白のノースリーブトップスを着用した写真を添え、「お知らせ」と題し、「SUPERGT 300クラスapr Racing apr Victoriaとして活動させていただきます」と報告した。昨年末に開催された「にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025」授賞式で、「レースアンバサダーアワード」5人に選出されただけでなく、メディバンネップリ賞など“4冠”を受賞して注目を浴びているが「2018年の第2戦にスポットで1度採用していただいてから毎サーキットでご挨拶していただける素敵なチームの皆様とまた一緒に応援できるのがすごく楽しみです」と心境をつづった。

また、別の投稿では撮影会での黒ビキニ水着ショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「就任おめでとうございます」「とっても綺麗」「花に負けない美しさ」「顔もピンク色」「perfect美人」「素晴らしいボディー」「Beautiful」「カッコいい腹筋」「今年もサーキットの女神」などのコメントが寄せられている。

橘は愛知・岡崎市出身。18年3月、レースクイーンデビュー。「日本レースクイーン大賞2019」新人部門準グランプリ受賞。25年は「D'station フレッシュエンジェルズ」で活動。「にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025」でレースアンバサダーアワード、週刊プレイボーイ賞、メディバンネップリ賞、テレビ東京賞の4冠。デジタル写真集や雑誌などグラビアでも活躍。チャームポイントは小顔。趣味は華道、ゲーム。身長164センチ、股下80センチの9頭身ボディー。血液型O。