普段は塩対応な同居猫さんに遊びに誘ってもらったゴールデンレトリバーさん。嬉しさが隠しきれなくて…嬉しさが滲み出てしまういじらしいお姿が話題になっているのです。

思わずニヤけてしまうこと間違いなし、微笑ましさ抜群の光景は記事執筆時点で96万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：猫に遊びに誘われた大型犬→嬉しさが隠しきれなくて…思わずニヤけてしまう『尊い光景』】

同居猫に遊びに誘われた大型犬→嬉しさが隠しきれなくて…

Xアカウント『@Lemochimame__s』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「れも吉」ちゃんと同居猫「まめ吉」くんのお姿。

この日、れも吉ちゃんは日頃ちょっぴり塩対応気味な「まめ吉」くんから遊びのお誘いを受けたのだそう。

思わずニヤけてしまう尊い光景に反響

まめ吉くんを遊びに誘い断られた回数は数知れず…しかし、この時はまめ吉くんかられも吉ちゃんにスリスリと甘えてきてくれたのだといいます。

何とか冷静を装い、まめ吉くんの気分が変わってしまわないように大きな動きは取らず、ゆっくりのんびりと様子を伺っていたというれも吉くん。その振る舞いは、あまりにも『猫慣れ』しているものだったそう。

しかし、表情としっぽだけは感情が滲み出てしまったようで…ブンブンと物凄い勢いで揺れていたのだそう。

離れていってしまわないように、まめ吉くんの気分が変わってしまわないように…本当はすぐにでも大はしゃぎで遊びたい気持ちを必死で抑えながら気遣うそのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

ちなみに飼い主さん曰く、この後れも吉ちゃんは遊びたい気持ちを抑えきれなくなり、まめ吉くんにしつこくしてしまい叱られてしまったのも…ご愛嬌ですね。

この投稿には「あぁっ可愛すぎる」「しっぽだけ見ても幸せ伝わってくる」「しっぽがプロペラみたい」「最高の組み合わせですね」「こっちまで笑顔になっちゃいました」などのコメントが寄せられています。

仲良しわんにゃん家族の日常

れも吉ちゃんは、まめ吉くんだけではなく「ちま吉」ちゃん、「もち吉」くんという家族の存在も。特にちま吉ちゃんとは女の子同士大の仲良しで、いつでもどこでも一緒に過ごすのだそう。

個性と愛情に溢れたれも吉ちゃんたちのお姿は、日々多くのユーザーにゴールデンレトリバーの魅力、犬猫家族の素晴らしさを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Lemochimame__s」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。