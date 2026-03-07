意外なところに原因アリ！40代のアイメイクが古く見える原因って？
メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。自分なりにメイク研究しているのに、なんだか垢抜けて見えない気がする…。そんな風に感じることはありませんか？そこで今回は、40代のアイメイクが古く見える意外な原因をご紹介します。
アイシャドウを塗る範囲が狭い
アイシャドウはアイホールまでがセオリーだと思って、きっちりアイホールまで塗っている方が多いと思います。
これがダメなわけではないのですが、今は、アイホールの上までアイシャドウのせた方が垢抜けた印象に見えます。
ベースカラーをアイホールまで広げたら、ブラシに残ったものを眉下に向かってなじませてみましょう。
アイラインをぼかしていない
リキッドアイライナーでアイラインを描いて終わりにしていませんか？
アイラインのアウトラインがはっきりしていると平成感が出て古い印象に見えます。
令和にアップデートするなら、アイラインを描いた後に、アイシャドウの締め色でアイラインのアウトラインをぼかしましょう。
リキッドアイライナーよりも、ペンシルアイライナーの方がぼかしやすいので、初心者さんはペンシルアイライナーを使ってみてくださいね。
マスカラの質感選びが間違っている
まつげを強調するために欠かせないブラックのマスカラですが、同じブラックでも質感選びを間違えると、古い印象に見える原因となります。
こっくりした漆黒のブラックや、マットなブラックのマスカラは、一昔前の質感です。
今は、透け感のあるブラックやツヤ感のあるブラックマスカラを使うのがトレンドなので、ブラックマスカラを使っている方は、一度質感を確認してみましょう。
この記事で使用したアイテム
・スキンシャドウ デザイニング パレット10／コスメデコルテ
・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー04／クリオ
・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ
・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ
・グロウコートマスカラ／セザンヌ
いかがでしたか？40代のアイメイクが古く見える意外な原因をご紹介しました。
ほんの些細なポイントで見え方が変わるので、当てはまっていないか確認してみてくださいね！