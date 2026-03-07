100均で500円って腰抜かした！「1000円してもおかしくない！」高クオリティなお得商品

またしてもダイソーで、とんでもなく優秀な商品を発見！ナチュラルでシンプルなデザインがおしゃれな、半間用のインド綿混カーテンが550円（税込）で販売されていたんです♡しかも洗えるのでしっかりお手入れできるのが嬉しいかぎり。おまけに、フックとポールどちらにも使える2WAY仕様で便利ですよ！

商品情報

商品名：ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、チェック）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：100cm×138cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480938752

これが500円って凄い…！ダイソーで見つけたおしゃれで便利なカーテン

最近のダイソーは、カーテンにも力を入れているのか、どんどんおしゃれでクオリティの高い商品が登場しています！その中でも、気になるものを見つけて購入してきました。

今回ご紹介するのは『ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、チェック）』。半間用のインド綿混カーテンです。

価格は、なんと550円（税込）！正直1,000円してもおかしくないと思っていたので、かなりお手頃で驚きました。

商品名にもある「ドビー」とは、ドビー織機で織られた、凹凸感のあるナチュラルな風合いの生地のことです。

チェック柄が表現されていて、さりげない可愛さがポイント！

ナチュラル×シンプルですが、インテリアのアクセントになります。

プチプラなのに洗濯ができるのも嬉しいかぎり。

薄くて軽く、乾きやすいので扱いやすい印象です。

ただ、しわになりやすいので、洗った後はすぐに干してしわを伸ばすのがベストです。

フックとポールに使える2WAYタイプで場所を選ばない！

フックでもポールでも、どちらでも使える仕様になっているのも魅力。

2WAYで使えるので、別の場所で使いたいとなっても買い替える必要がないのがありがたいです。

ただし、フックやポールは付属していないので、手持ちがなければ別売のものを用意する必要があります。

今回は突っ張り棒を使ってみました。

ポール通しの部分は余裕があるので、スムーズに通すことができました。

サイズは約100cm×138cmです。我が家では、間仕切りカーテンとして使用しています。

若干透け感はありますが、カーテンの向こう側がわかるほどではないので問題なく使えています。

カーテンの洗い替え用にもおすすめです！

今回は、ダイソーの『ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、チェック）』をご紹介しました。

お手頃なので簡易的なカーテンかと思いきや、想像以上にしっかりとした商品で感動しました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。