今年はサッカーファンにとっても、野球ファンにとっても特別な年となるかもしれない。サッカーではW杯、野球はWBCが行われる。



WBCはすでに開幕しているが、スペイン『MARCA』は2人の「地球でもっとも人気のあるアスリート」が最強を証明するときが来たと報じている。サッカーはリオネル・メッシ、野球は大谷翔平だ。「両選手とも、その伝説をさらに広め、誰が史上最高の選手であるかという議論に決着をつける可能性がある」と同紙は綴った。





先に開幕しているWBCでは、すでに大谷が初戦の台湾戦で満塁弾を放ち、格の違いを見せつけた。日本は3度の優勝を誇る強豪国で、今大会では史上2度目の連覇を目指す。そして大谷が達成できるもう1つの歴史的偉業として、松坂大輔と並ぶWBC最多MVP受賞を同紙は挙げている。6月に開幕するサッカーW杯では、メッシ擁するアルゼンチン代表に連覇の期待がかかっている。メッシ個人としては、出場すれば6大会に出場する初のサッカー選手となること、そして優勝を掴み取れば、キャプテンとして2大会連続で優勝する初のサッカー選手となることが期待されている。また、メッシはW杯最多得点記録を持つミロスラフ・クローゼ氏（ドイツ）の16得点まであと3得点と迫っており、同時に最多アシスト記録を持つペレ氏（ブラジル）の10アシストまであと2アシストとなっている。これらの記録を更新すれば、もはやメッシを史上最高のサッカー選手と呼ぶことに異論を挟むことは難しくなる。それぞれの大会で注目を集めるメッシと大谷。同紙は2つの大会が「地球上でもっとも人気のある2人のアスリートにとって、壮大な物語で終わる可能性がある。偶然にも、両者はアメリカの地で生き、活躍している」と綴った。伝説を残すことができるか、世界中の注目が集まっている。