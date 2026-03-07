見つけて即カゴ入れた！あると便利な110円キッチンアイテム
商品情報
商品名：つなげて使える竹丸箸（袋入、20膳）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480811529
サイズ（使用時）：約18cm
軽くて持ちやすい！ダイソー「つなげて使える竹丸箸」
今回、ダイソーで見つけたのは「つなげて使える竹丸箸（袋入、20膳）」。
その名の通り竹でできたお箸で、軽くて扱いやすいのが特徴です。
分割式になっているためコンパクトに収納でき、持ち運びもしやすいのがポイント。個包装タイプで衛生的です。
くるくる回すだけ！簡単に完成する便利な仕組み
使い方は上下のパーツをくるくる回してつなげるだけで、あっという間にお箸が完成します。
ねじ込み式になっているので、使っている途中で外れてしまう心配が少ないのも嬉しいポイント。
実際に使ってみると丸みのある形状なので手になじみやすいのが魅力。通常の割り箸よりも使いやすい印象です。
細かいものもスッとつかめて、優秀な使い心地です♪
来客用にもアウトドアにも◎コスパ優秀な20膳入り
安っぽさのない竹製のお箸だから、来客用としてストックしておくのにもぴったり。必要なときにサッと用意できるのが便利です。
また、分割式でコンパクトに持ち運べるので、アウトドアシーンにも活躍。キャンプやピクニックなどでも気軽に使えます。
さらに嬉しいのが、20膳入りで110円というコスパの良さ。気兼ねなく使える価格なのに実用性も高く、自宅にストックしておくと何かと役立つアイテムです。
今回は、ダイソーの「つなげて使える竹丸箸（袋入、20膳）」をご紹介しました。
使用感や見た目、持ち運びやすさと優秀ポイントが盛りだくさんのアイテムです。20膳入りで110円というコスパの良さも◎。
自宅にひとつストックしておくと、幅広いシーンで活躍してくれるので、気になる方はぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。