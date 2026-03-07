スターフライヤーは、東京/羽田〜北九州・福岡線で3月に臨時便を運航する。

運航便数は、東京/羽田〜北九州線が7便、東京/羽田〜福岡線が23便の計30便を追加運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。

航空券の販売は、3月5日午前0時から開始している。

■ダイヤ

SFJ35 東京/羽田（13：45）〜北九州（15：35）／3月28日

SFJ35 東京/羽田（17：45）〜北九州（19：35）／3月19日・22日・27日

SFJ34 北九州（20：15）〜東京/羽田（21：45）／3月22日

SFJ34 北九州（20：25）〜東京/羽田（21：55）／3月19日・27日

SFJ37 東京/羽田（07：20）〜福岡（09：25）／3月20日〜28日

SFJ57 東京/羽田（13：45）〜福岡（15：50）／3月24日・25日

SFJ36 福岡（10：00）〜東京/羽田（11：40）／3月20日・21日・23日・25日・27日・28日

SFJ36 福岡（10：20）〜東京/羽田（12：00）／3月19日・22日・24日・26日

SFJ56 福岡（16：35）〜東京/羽田（18：15）／3月24日・25日