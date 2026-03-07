「なぜ僕に日本戦を？」先発抜擢の韓国34歳が本音吐露　8強進出も絡む宿命の日韓戦によぎる不安「彼らは最強チームだ」【WBC】

日韓戦での先発起用が決まったコ・ヨンピョ(C)Getty Images

3月6日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、日本代表は台湾代表に13-0でコールド勝ち。連覇が懸かる大会の初陣で好スタートを切った。

打線は大谷翔平の先制満塁本塁打で口火を切り、13安打13得点と猛打が爆発。一方で5人を送り込んだ投手陣も味方の援護を受けて被安打1しか許さずに完封リレー。侍ジャパンは攻守にわたって2024年のプレミア12王者である台湾に付け入る隙を一切与えなかった。

文字通り圧倒的な内容で勝ち切った日本。その強さには、7日に対戦を控える韓国国内でも「韓国代表に非常事態が宣言された」（日刊紙『Sports Seoul』）と衝撃を生んだ。

無論、選手たちにも小さくないインパクトを与えている。日韓戦での先発に指名された右腕コ・ヨンピョは、スポーツ・メディア『OSEN』で「寝るたびに『なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？』と思う」と正直な胸の内を明かしている。

韓国も気まぐれで34歳のベテランを大一番での大役に抜擢したわけではない。2021年に11勝を挙げて才能を開花させた“サブマリン右腕”は、25年も11勝を記録。「ハイクオリティ」という異名にふさわしく、直近5年で4度も年間20回以上のQSも達成している。