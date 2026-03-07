「なぜ僕に日本戦を？」先発抜擢の韓国34歳が本音吐露 8強進出も絡む宿命の日韓戦によぎる不安「彼らは最強チームだ」【WBC】
日韓戦での先発起用が決まったコ・ヨンピョ(C)Getty Images
3月6日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、日本代表は台湾代表に13-0でコールド勝ち。連覇が懸かる大会の初陣で好スタートを切った。
打線は大谷翔平の先制満塁本塁打で口火を切り、13安打13得点と猛打が爆発。一方で5人を送り込んだ投手陣も味方の援護を受けて被安打1しか許さずに完封リレー。侍ジャパンは攻守にわたって2024年のプレミア12王者である台湾に付け入る隙を一切与えなかった。
文字通り圧倒的な内容で勝ち切った日本。その強さには、7日に対戦を控える韓国国内でも「韓国代表に非常事態が宣言された」（日刊紙『Sports Seoul』）と衝撃を生んだ。
無論、選手たちにも小さくないインパクトを与えている。日韓戦での先発に指名された右腕コ・ヨンピョは、スポーツ・メディア『OSEN』で「寝るたびに『なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？』と思う」と正直な胸の内を明かしている。
韓国も気まぐれで34歳のベテランを大一番での大役に抜擢したわけではない。2021年に11勝を挙げて才能を開花させた“サブマリン右腕”は、25年も11勝を記録。「ハイクオリティ」という異名にふさわしく、直近5年で4度も年間20回以上のQSも達成している。
先発起用の裏事情として「リュ・ジヒョン監督は苦悩に苦悩を重ねた」と伝えた『OSEN』によれば、首脳陣はベスト8進出を現実的に目指す中で過密日程も考慮し、「日韓戦を諦めるわけにはいかないが、戦略的に決断した」と伝えた。
チームからは沖縄でのキャンプ後に日本戦での先発起用を伝えられたというコ・ヨンピョは、「日本戦で投げるぞと言われてから悩み、いろんな考えが頭を巡った。彼らは前回大会の優勝チームであり、最強のチーム。ラインナップを見ても充実している。だからどう勝負すべきかっていう不安も多かったし、緊張もしている」と吐露している。
「僕は挑戦者としての心構えで攻撃的に行きたい。僕にとって国際大会のマウンドはいつも悔いが残っている。うまくやりたい気持ちから空回りしてしまう記憶もある。でも今回はそういう考えを捨てて、本能に任せながら動くつもりだ。結果を恐れずに相手と戦うという感覚で投げたい」
はたして、韓国球界でも指折りの好投手は、日本の強力打線にどう勝負するのか。その駆け引きの行方に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]