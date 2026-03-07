◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

２３年からＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが宿敵・韓国との一番を迎える。日本のプロ選手が出場した９９年以降の国際大会の成績は２２勝１２敗１分け。ＷＢＣ、五輪、プレミア１２の３大大会に限れば１０勝９敗だが、現在５連勝中と優勢だ。

ＷＢＣでは０６年の第１回、０９年の第２回大会で激闘を繰り広げ、０９年は１大会で５度も対戦。２敗を喫したが、決勝戦を含む３勝で日本が連覇を達成した。

日本は菊池雄星（エンゼルス）を先発マウンドに送る。菊池は帰国後初登板となった２日のオリックス戦では初回にいきなり３点を失い、４回６安打３失点だったが、最速は１５６キロを計測。４６球で４回を投げ切り「まだ練習（強化）試合ですから。（捕手の坂本と）カーブを使おうという話をして、それが２回以降うまくいった」と話していた。侍ジャパンの“オールドルーキー”は本番では修正してくるはずだ。

打線は初戦の６日・台湾戦で大谷が満塁アーチを放つなど５打点。プレミア１２の王者から大量１３得点を挙げて大勝と、強化試合から一気に状態を上げてきた。投手陣は１安打完封リレー。投打とも好状態でライバルにぶつかる。

韓国は１次ラウンド初戦となった５日のチェコ戦で打線が爆発。４発を含む１０安打１１得点で大勝した。初回にムン・ボギョンが先制の満塁本塁打。母親が韓国生まれのウィットコム（アストロズ）が２打席連発をマークし、同じく母が韓国出身のジョーンズ（タイガース）も８回にソロ本塁打を放った。スタンドでは金子ヘッドコーチら侍首脳陣が視察していたが、長打力は日本にとっても脅威となるだろう。

ムン・ボギョンは「日本は世界的な選手が集まっているチーム。最近は連敗が続いているので何としても勝ちたい」と目の色を変えていた。大会前には故障者が続出した韓国だが、日本の宿敵であることに変わりはない。１次ラウンド、そして準々決勝の組み合わせを左右する試合になる可能性もある。