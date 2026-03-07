高橋茂雄＆清水みさと、誕生日を祝う“ラブラブ動画”「素敵＆最高すぎる！」「理想の夫婦すぎる」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。清水の誕生日を夫婦で祝うラブラブな様子を公開した。
【写真】「理想の夫婦すぎる」誕生日を祝う“ラブラブ動画”を披露した高橋茂雄＆清水みさと
清水は「写真と思ったら動画だったので、ひとまずハッピーバースデー歌いながら動きました」とつづり、ハッシュタグ「#今年もサプライズにびっくり」とともに、バースデーケーキを前に2人で仲良く踊る動画を投稿した。
この動画に清水の誕生日を祝う声のほか、「素敵＆最高すぎる！」「ラブラブ夫婦」「理想の夫婦すぎる、、愛おしい」といったコメントが寄せられた。
【写真】「理想の夫婦すぎる」誕生日を祝う“ラブラブ動画”を披露した高橋茂雄＆清水みさと
清水は「写真と思ったら動画だったので、ひとまずハッピーバースデー歌いながら動きました」とつづり、ハッシュタグ「#今年もサプライズにびっくり」とともに、バースデーケーキを前に2人で仲良く踊る動画を投稿した。
この動画に清水の誕生日を祝う声のほか、「素敵＆最高すぎる！」「ラブラブ夫婦」「理想の夫婦すぎる、、愛おしい」といったコメントが寄せられた。