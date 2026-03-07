ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が７日、中山競馬場で取材に応じ、中東情勢の悪化を受けて、予定されているドバイ遠征について現段階の見解を表明した。

自身が代表を務めるサンデーレーシングからは、有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）がドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）へ出走を予定している。「こちらとしては開催された時のために準備を進めている段階です。タイミングとして検疫入り、出国日、出走登録料の支払期日などがありますが、その時々の情勢、状況において判断を下すつもりです」と語った。

サウジＣ連覇を果たして、ドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）へ転戦する同ファーム生産馬のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、すでにドバイへ到着している。「フォーエバーヤングをはじめ、サウジアラビアからドバイへ転戦する人馬はすでに現地にいます。幸い現地では安全に過ごせていると聞いていますし、馬の調教も不自由なくできています。皆さんの無事を祈っています」と状況を説明した。