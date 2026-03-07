人気YouTuber・Rちゃん、銀世界の中での肩出し×ミニスカコーデで美スタイル見せ「スタイル抜群」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】人気YouTuberのRちゃんが3月6日、自身のInstagramを更新。雪景色の中での肩出しトップスとミニスカートのコーディネートを披露した。
【写真】29歳美女YouTuber「スタイル抜群」銀世界の中での肩出し×ミニスカコーデ
Rちゃんは「北海道・ニセコ ただ、雪景色が見たくて、遠くまできた。白い世界の中できゅんとする可愛いお洋服を着たいと思ったの」と記し、一面の銀世界の中で大胆に肩を出したグレーのニットにシアーのフリルミニスカート、パンプス姿のガーリーなコーディネートを公開。「雪の中でも、ときめく私でいたい」とつづった。
この投稿に、ファンからは「寒さに負けないおしゃれ見習いたい」「雪の妖精かと」「絵になる」「スタイル抜群」「憧れる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

