柏木由紀子、手編みのセーター公開「首元にデザインがあって素敵」「お店で買ったものみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/07】女優の柏木由紀子が3月5日、自身のInstagramを更新。手編みのセーターを公開した。
【写真】78歳ベテラン女優「首元にデザインがあって素敵」手編みのセーター公開
柏木は「完成しました」とコメントし、棒針で編まれたピンクの手編みのクルーネックセーターを着た自身のショットを公開。夫の坂本九さんの写真が飾られた部屋でセーターを編んでいる姿や制作途中のセーターの写真なども投稿した。
この投稿に、ファンからは「春らしくて素敵」「お店で買ったものみたい」「首元にデザインがあって素敵」「すごくお上手で尊敬する」「愛情こもってる」「とてもお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆柏木由紀子、手編みのセーター公開
◆柏木由紀子の投稿に反響
