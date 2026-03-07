ミュージシャンのmiwaさんが自身のインスタグラムで、これまでの所属事務所から独立し、個人事務所での活動を始めることを公表しました。



miwaさんはファンと関係者に向け、「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました」と公表しました。







合わせて「今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と伝えています。

miwaさんは「昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“miwa物語 第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました」と、今回に至る経緯を明かしました。









合わせて「15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています」と、これまでの支援に大きな感謝を伝えています。





miwaさんは「これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいります」と、未来に思いを馳せています。

【担当：芸能情報ステーション】