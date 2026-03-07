【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】世界情勢が混迷を極める中、ベローナの円形闘技場で６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式。

ロシアとベラルーシの大会参加に反発したウクライナなどがボイコットしたほか、直前にはイランの大会不参加が発表され、「平和の祭典」は戦禍が影を落とす異例の幕開けとなった。

「ロシアン フェデレーション」。アナウンスが高らかに響き、赤色のウェア姿の選手ら４人が手を振って会場を練り歩いた。パラでロシア国旗がはためくのは２０１４年のソチ大会以来。同様に参加を認められたベラルーシも、水色のウェアをまとった車いすの選手が笑顔で行進した。

一方、ウクライナの選手らからは批判の声が上がる。

スノーボードに出場するウクライナのブラディスラブ・ヒルチェンコ選手は６日、「ロシアやベラルーシの国旗は戦争や占領を連想させるものであり、受け入れがたい。戦争は続いており、ロシアは我々の街を爆撃している」と憤りをあらわにした。

ウクライナへの連帯を示したラトビアのポリーナ・ロジコバ選手（車いすカーリング）は、「ロシアの攻撃で電気や暖房が止まり、アスリートは練習をする場がなくて困っている」と語り、ウクライナ選手の境遇に同情を示した。国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）によると、このほか、ポーランド、チェコ、エストニア、フィンランド、リトアニアがボイコットした。

開会式では、ウクライナ選手の代わりに大会ボランティアが同国国旗を持って行進し、観客席から大きな歓声が沸いた。

ロシアによる侵略が始まったのは前回北京大会の直前だった。そして今大会の直前、米国とイスラエルがイランへの攻撃を始めた。五輪開幕１週間前からパラ閉幕１週間後までを対象にした国連の「休戦決議」はまたしても破られた形だ。大会には米、イスラエルも参加する。

大会組織委員会のジョバンニ・マラゴ会長はスピーチで「深く分断された世界で、平和と連帯のメッセージがこれほど重要だったことはない」と強調。ＩＰＣのアンドルー・パーソンズ会長は「（選手たちは）違いが分断の理由ではなく力の源泉だと示してくれる。小さな行為が歴史を変えてきたのがパラリンピックだ」とスピーチした。