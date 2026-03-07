ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が7日、TBS「王様のブランチ」（土曜前9・30）に出演。お互いの凄いと思う部分を語った。

MCの佐藤栞里が「お互いのスケートのここが凄いなって思うところを改めて教えていただいていいですか？」と質問すると、三浦は「やっぱり1人で滑っているだけでも大変なんですけど、木原選手は私に合わせてスケートをしてくださるので、そこは凄いなって思います」と話した。

対する木原は「りくちゃんって追い詰められた時の強さは絶対世界一だと思う」と太鼓判。「その強さは本当に凄いなっていつも。今回のオリンピックもそうだったんですけど、僕の方がメンタル的に駄目になってしまったんですけど、そこでもやっぱり一番最後の最後で追い詰められた時に強かったのはりくちゃんでした」と振り返った。

お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が「精神的支えは三浦選手？」と聞くと、木原は「9割僕だったんですけど、オリンピックだけはりくちゃんが強かったです」と正直に打ち明けて、笑いを誘った。