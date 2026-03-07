バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、6日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。男性出演者に感謝された。

冒頭、俳優で気象予報士の石原良純（64）と元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、高嶋に向かって「ありがとうございます」と頭を下げた。高嶋は「こんなに喜んでくれるなんて」と笑顔。

番組開始から8年、高嶋が初めて2人と司会のサバンナ高橋茂雄（50）に、バレンタインデーのチョコレートをプレゼントしたという。

長嶋は「明日、死ぬってことはない？」、石原は高嶋が楽屋に来た時に「なんで踏み込んで来たんだろう。扉がバァーン、って。何だろう？って」とイジった。その後、VTRで高嶋が石原と高橋の楽屋を訪れて、チョコを渡す様子が流された。

高嶋は「私、あんまり女っぽいことをしたことがない」。そして「昨日、たまたま大分にいて。日帰りだったんですけど。飛行機が遅延して、やることがなくて」と言った。

「それで明日のスケジュール何かなと思って見たら、休みだ、と思って。午後にちょっと『ザワツク』入ってるなって」。そこで「『ザワツク』って男の人…いるか、2人、3人か。それで、ちょっと買わせていただきました」と笑った。