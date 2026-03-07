【ブンデスリーガ】バイエルン 4−1 ボルシアMG（日本時間3月7日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】4人連動の“爆速カウンター”→相手が崩壊する瞬間

バイエルンが恐怖の高速カウンターを発動。4選手が緻密に絡んだカウンターのお手本のようなプレーが脚光を浴びている。

バイエルンは日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でボルシアMGと対戦した。ここまで30ゴールを挙げて、ブンデスリーガの得点ランキングでトップに立つFWハリー・ケインを欠く苦しい状況だったが、33分にFWルイス・ディアスのゴールで試合を動かす。

すると45＋1分、バイエルンが高速カウンターから追加点を挙げる。自陣でDFコンラート・ライマーがつついて、ルーズになったボールをニコラス・ジャクソンが回収して相手コートに運ぶ。およそ50メートルほどドリブルで運ぶ中、右はライマー、中央はMFジャマル・ムシアラ、左はルイス・ディアスがポジションを取る。

するとニコラス・ジャクソンは左のルイス・ディアスを選択。ボルシアMGの意識が左に寄ったタイミングで、中央のムシアラもその裏にパスを要求し左前方へと走り抜けた。これでぽっかりと右のスペースが開くと、ルイス・ディアスはボックス内を横断するパスを配球。最後はライマーが楽々と蹴り込み、バイエルンに追加点が入った。

ABEMAで解説を務めた安田理大氏は「完璧なカウンターでしたね。一番危険な時間帯でしっかりゴールを決めてきましたね」と絶賛。続けて「ムシアラのランニングが良かったですね。あのランニングで引きつけられました」とムシアラの動きがこのゴールの鍵を握ったと語っている。またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「なんやこれ！？」「ヤバすぎるだろ」「お手本のようなカウンター」「全員が意図を共有できてるんだろうな」「これぞカウンターのような一発」と絶賛。さらに「ディアスのパスえぐい」「ディアス視野広すぎやろ」「ムシアラの動きのタイミングと質ヤバいやろ」「ムシアラはやっぱり天才」「ライマーすげえ長い距離走ったな」など各選手への称賛の声も見られた。

その後バイエルンは2点を追加。試合終盤には1点を返されるも、4ー1で逃げ切り、エース不在の中でも白星を手にしている。（ABEMA／ブンデスリーガ）