◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チェコーチャイニーズ・タイペイ（7日、東京ドーム）

チェコ代表のハジム監督は2023年の大会では背番号「13」でした。選手時代から背負っていた背番号でしたが、今回はその背番号を「89」に変えて臨んでいます。これは前回大会でチェコ代表に大きな影響を与えた侍ジャパンを率いていた栗山英樹監督と同じ番号です。

「89」を選んだ理由をハジム監督は「89というのは日本語で『やきゅう』というベースボールを表すものです」と説明しました。

「それにチェコ野球の名誉大使を務めている栗山さんがつけていた。日本のおかげでチェコの野球は大きく発展した。栗山さんに、日本の野球ファンに、私たちが受けた支援の数々に敬意を示すために、この数字を選びました」

また、ハジム監督はチェコスロバキアの共産主義政権が崩壊するきっかけとなったビロード革命があったのも1989年だったと説明。様々な意味が込められている番号だと口にしました。

この試合前には栗山さんがチェコ代表を訪問。ハジム監督は「とてもうれしい驚きでした」と再会を喜んでいました。