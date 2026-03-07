「最期の身支度」を美しく整え、旅立ちを助けるプロ。あの名作映画のような光景を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、病院で行われるこの処置は、実は健康保険がきかないことをご存じでしょうか。本記事では、高島亜沙美氏著・西智弘氏監修『人生の終わり方を考えよう 現役看護師が伝える老いと死のプロセス』（KADOKAWA）をもとに、映画のイメージとは少し違う、病院でのエンゼルケアの真実を解説します。

人の死後、挿入していた点滴の針や人工呼吸器を抜去していく

死の兆候と時間の確認が済んだら、一度ご家族に退室いただき、医師と看護師で挿入されていた管類を抜去していきます。見学したいというご家族も稀にいますが、ほとんどの人にとっては見ていて気持ちのいいものではないので、ご退出いただくことが多いですね。

あとは、血液や体液が空気中に飛散するかもしれないので、感染管理的にもあまりおすすめしていません。わたしたちも、処置の際はマスク、ゴーグル、手袋、エプロンを着用します。管を皮膚に縫いつけていた場合は、医師がハサミで医療用の糸を切断していきます。他にも、人工呼吸器や脳室ドレーン、中心静脈カテーテルなども医師が抜去します。看護師は、下記のような処置を担当します。

●点滴の針の抜去

●心電図モニターのテープを剝がす

●膀胱尿道カテーテルの抜去

●傷や創の手当て

医師が挿入したものは医師が、看護師が挿入したものは看護師が抜去、という感覚です。以前は、鼻や肛門から体液が出ないように綿球やガーゼを詰めることもありましたが、なるべく自然な形でお送りするという理念の下、詰めものをしない病院もあるそうです。

わたしの場合、以前勤めていた病院は詰めものあり、いまの病院は詰めものなしです。ただ、詰めものなしの病院でも、患者さんの療養経過、状態によっては嘔吐や下痢、その他体液の流出が懸念されることもありますので、詰めものをする場合もあります。移送中に汚れてしまうのは、ご本人にとってもご遺族にとってもいいことではありませんからね。

それから、傷口が開いている人や人工肛門がある人は医師により閉じる処置をすることがあります。そのまま放っておくと、体液が漏れてきたりにおいが漂ってきたりしてしまうためです。

看護師になっていろんなにおいを嗅いできましたが、個人的には亡くなった方の身体から出てくるものほど凄まじいものはないと思っています。ただ、亡くなっている人をいくら処置しても、傷口が塞がることはありません。細胞が生きていないため、治ることがないからです。

そのため、物理的に閉じてくるくらいのイメージでちょうど良いと思われます。体液が出てきてもいいように、傷口に分厚くガーゼを当てて葬儀社さんに引き渡すこともあります。

身体中をきれいに拭く「清拭」

ここからが看護師の腕の見せどころ。ご家族や親族の方と一緒にすることもある、清拭（せいしき）とお着替えです。

まずは、身体中をあたたかいタオルできれいに拭いていきます。頭もお下も、すべてを。衛生面を考慮するのと同時に、お清め的な意味合いも含まれているのではないか、と個人的には捉えています。

ご遺体はどんどんかたくなる…清拭とお着替えは素早く行う

ご遺体の管理のしやすさを考えると、亡くなってから早く清拭をするほうがいろいろ都合がいいと思っています。仮に血液や体液が皮膚に付着していたとしても、落としやすいから。

あとは、筋肉や関節の硬直ですね。サスペンスドラマなどで、死後硬直の話が出ることもあると思いますが、アレです。ご遺体は、どんどんかたくなっていきます。着替えをさせるにも、口の中をきれいにするにも、可動域が広いほうが処置がしやすいので、できるだけ早く処置を始めたい、そして終えたいというのが看護師の本音です。

次に、保湿。保湿は、手持ちのクリームやワセリンなどを塗布することが多いです。たとえが適切ではないかもしれませんが、お刺身もラップをかけずに冷蔵庫に入れておくと乾燥して色も悪くなっていきますよね。あんな感じです。さっきまで生きていた患者さんも、亡くなってしまうと腐敗が進んでいくご遺体になってしまいます。皮脂を分泌することも代謝が発生することもありませんから、できるだけ早く保湿し油分に代わるもので肌に蓋をしてあげたいんです。

本人や家族の意向があれば、「お気に入りの服」が着れる

そして、お着替え。予期された死ではない場合は、病院にある普段とは別の浴衣を着てもらうことが多いです。しかしながら、たとえば長らくがんを患っており、本人や家族から最期に着せてほしい服が決まっている場合には、そちらを選びます。

それから、元気なときにはちょうど良かったお洋服も、療養で痩せたりむくんでしまったりして、身体と合わないなんてことも出てきます。そういうときは、洋服の下にタオルをいれてふくよかに見せたり、腰回りや見えないところをご家族の了解を得てハサミをいれて着ているように見せたり、いろいろと工夫をします。

スーツやチマチョゴリを着させることも

同業者に聞いた話ですが、韓国の方が亡くなった際にチマチョゴリを着させて欲しいと言われたときには戸惑ったと言っていました。わたしも、和服は祖母の影響もあり慣れているんですが、他国の民族衣装までは……という感じです。男性のスーツも苦手。自分が着慣れていないものを相手に着させるのは、やはり場数が必要なんでしょう。

ここのプロセスは、生前より続く御本人の尊厳を保つこと、本人らしく見せることがなにより優先されると、個人的には考えています。

しっかりした「お化粧」は、お通夜と告別式にとっておく

映画「おくりびと」の影響からか、お化粧までしっかりやってくれると思っている人もいますが、実は病院内でのお化粧は最低限。あれは、プラスアルファのケアなんです。

どうして？と思われますよね。お化粧は、ご本人をきれいに見せるためのもの。となると、亡くなったあと一番きれいに見せたいときって、いつでしょうか？ お通夜と告別式ですよね。ここが、一番きれいであってほしい。できるだけ、生前に近い容貌であってほしいわけです。

ただ、亡くなってから葬儀と告別式には必ず数日のタイムラグが発生します。日曜が結婚式だからって、金曜からお化粧している人なんていませんよね。お肌が荒れちゃう。ご遺体も一緒です。そのときにどんなにきれいにお化粧しても、葬儀まではもちません。

肌の色が変わったり、顔の筋肉が下がってきたりと、筋肉が硬直と弛緩を繰り返すのでどうしても変化してしまうんです。なるべく良い状態で参列者に見てもらうためにも、お化粧など「よりきれいに見せるケア」は葬儀社さんにお願いすることのほうが多いように思います。

わたしたち看護師は、生前の人間のケアのプロであっても、ご遺体管理のプロとは言えないんです。

エンゼルケアは医療保険適用外…5万円〜10万円の費用がかかる

ここまでのケアをエンゼルケアと言います。日本語だと死後処置になりますが、死後処置という言葉を仕事で使ったことはありません。響き的にもエンゼルのほうが、患者さんを天国へ委ねられるような気がして、個人的には好きです。

この一連のケア、かなりドライに聞こえるでしょうが、保険適用の医療行為ではありません。保険適用となる医療行為は、あくまでも生きている人間に施すもので、亡くなってしまったご遺体に施すケアは算定外となるんです。そのため、エンゼルケアは自由診療枠のような扱いになっています。

医療機関によって価格はさまざまで、いまわたしが勤めている病院は5万円くらい、前に勤めていた大学病院では10万円くらいのコスト算定でした。

ご遺族も、亡くなったすぐあとに会計するのは稀で、葬儀などが落ち着いてから再び病院に来て支払いをすることがほとんどです。この段階で、なんか今回の医療費、高くない？と思っても、死後処置の欄を見て納得されている方が多いように思います。あれは自費なのねって。

エンゼルケア、高くない？ なんていうとバチが当たりそうな国民性も相まって、ここでクレームが入るような事例にわたしは出会ったことがありません。ここから先は、もう少し専門的な話をしていきますね。

棺には入れ歯を入れられない…できるだけ顔を整える現場の工夫

多くの高齢患者さんがそうですが、生前のときのお顔と大きく変わってしまうんですね。その要因のひとつが、入れ歯の有無。原則、火葬時には貴金属を棺の中に入れてはいけません。そのため、入れ歯は入れないのがデフォルトとなります。ただ、そうすると口周りの様子が大変寂しくなります。頰がこけたような印象になるんです。そのため、ガーゼや綿球を口の中にうまく入れ込み、入れ歯が入っているようにみせることがあります。もちろん、限界はあるんですが。

それから、口が開いてしまう現象。筋肉の弛緩と硬直によるもので、骨格的にしかたのない部分でもあるのですが、どうしても口が開いてしまいます。

ただ、ご遺族としても本人の尊厳を守る意味でも、できるだけ口を閉じてあげたい。そのほうが、キリッとした印象になりますし、あたかも眠っているように見えるからです。そのため、顎の下にフェイスタオルを丸めてクッと固定しておくことがあります。

そのまま葬儀会社に引き渡すことも。一応、顎が開かないように、顎バンドなる商品も出ているんですが、わたしはあまり好みではありません。

亡くなった方の顔周りを白いひらひらレースが1周しているって、生前のイメージと合っていたらいいですけど、合ってなかったらなんだこれ？ってなります。それに、むくんでいるご遺体だとバンドを外したときに跡が残ってしまって、これまたなんだこれ？ってなるんですね。ご遺族の希望があれば使いますが、バンドをつけた姿をみたご遺族は「やっぱりそれ、使わなくていいです」とおっしゃることがほとんどです。

合掌バンドも然り。これは各々の倫理観によりますが、亡くなった人の身体を縛るということに抵抗を感じる人が多いからだと思います。それなら、合掌させずに自然な体勢でいいです、というご遺族も多いです。

土葬文化のアメリカ製が多い「ペースメーカー」は火葬を前提に作られていない

本来、医師の処置時に摘出するのが望ましいと言われていますが、先に述べたように摘出したあとの創傷管理も難しいのがペースメーカーです。ペースメーカーとは、心臓のリズムをつけるために、生前に体内に埋め込んだ医療機器になります。そのため、多くの医療機関で摘出しないまま火葬場に運ばれている患者さんが多いように思います。

ただ、火葬場スタッフからすると、ペースメーカーって危険でしかないんです。アメリカで作られているものが多いんですが、あちらは土葬の文化が根強いです。ということは、ペースメーカーは火葬を前提に作られていないんですね。そのため、火葬時には爆発することもあるそうです。火葬スタッフが怪我をしそうになったという報告も、なされています。

高島 亜沙美

看護師／保健師