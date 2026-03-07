「家族写真過ぎる」SixTONES、シンガポールでのオフショットに反響！ 「修学旅行みたい」
SixTONESの公式アカウントは3月6日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】SixTONES、シンガポールでのオフショットに反響！
この投稿にファンからは、「こんなにかわいいアラサー男性いないと思う笑」「こんな大男が6人で楽しくピースとかしちゃってちょっとかわい過ぎるかもな」「ガチ家族写真過ぎる……！」「慎太郎くんの横顔を撮影してくれたのはどなたですか、、」「こーちの画角が彼女目線過ぎる」「全スト担が歓喜してます…かわい…」「修学旅行みたいで見てるだけで笑顔になる」「エモ過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「こんなにかわいいアラサー男性いないと思う笑」同アカウントは「みんなで撮り合ったシンガポールのオフショット！」とつづり、10枚の写真を投稿。1、10枚目ではメンバー全員の集合ショット、2〜9枚目にはメンバー同士で撮影し合った自然体の写真を披露しました。リラックスした雰囲気の仲むつまじい姿に思わずほっこりします。
「世界一かわいいアラサー大男集団」同アカウントは2月6日の投稿でも、シンガポールで撮影した動画を公開しました。メンバーが横一列に並び、さまざまな場所でジャンプする姿がとてもかわいらしいです。コメントでは、「世界一かわいいアラサー大男集団」「絶対一生6人でいてほしいです」「慎太郎の跳び方に毎回癖がある笑」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
