ママに向かって大粒の涙をこぼしながら、一生懸命おしゃべりする2歳の男の子。泣いている意外な理由と愛らしい姿がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、クリクリの大きな瞳が印象的なほいっぷくん。「なんだこの可愛い生き物は♡」「お話上手！！」と、反響が寄せられています。



【動画】2歳男の子、急に泣き出した意外な理由にほっこり♡

お風呂上がりにママと寝る前のひとときを過ごしていたら、突然泣き出し、なにかを訴えるほいっぷくん…！「なに？」とママが聞くと、ほいっぷくんは目を閉じながら「いたかったぁ…」とつぶやきます。斜め下を向くほいっぷくんの、今にもこぼれそうなほっぺたがとても可愛らしく映ります。



「何が痛かった？」とママが聞くと、お口を押さえて「しゃくまり」とママを見つめ答えるほいっぷくん。「ん？」とママが聞くと、「しゃくまわり…」と不安そうに答えます。「しゃっくり？」とママが言うと、横に首を振るほいっぷくん。



「ヒクッ」ってなった？とママが聞くと、「うん」と縦に首を振るほいっぷくん。「なおった？」と聞くと、首を横に振り、ママのお話を一生懸命に聞き取りながら答えます…！そして「あぁ〜」と泣きながら立ち上がり、ママのもとへと近寄るほいっぷくん。



「いやだった？」とママに聞かれて、「いや〜〜」と泣きながら、しゃっくりが嫌だったことを伝えるほいっぷくん。突然のしゃっくりにビックリしたのですね。最後は、ママに抱きつく姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠hoippu_1004）に話を聞きました。



ーーほいっぷくん、理解ができるようになってからは『しゃっくり』初体験でしたか？



「しゃっくり自体は初めてじゃないのですが、理解できるようになってからは、初めてだったのかもしれません！」



ーー動画撮影時のママのお気持ちを教えてください。



「最初、何に泣いてるのかわからず…（笑）。歯にご飯が挟まったときも、同じような反応をしていたので、しゃっくりとは思わず、笑ってしまいました（笑）愛おしい気持ちになりました♡」



ーーママから見たほいっぷくんは、どのようなお子さまでしょうか？



「喜怒哀楽がハッキリしてて、びびりで真っすぐな子です♡」



しゃっくりに泣いてしまう、可愛らしいほいっぷくんの姿に多くのコメントが寄せられました。



「こんなちっさいのに、ちゃんと話せるもんなんや！かわいいい♡」

「しゃくまり、いやだったの！可愛すぎる…」

「こんな可愛いお顔で『しゃくまり』とか訴えてるの、たまりませんね♡」

「頑張って伝えていて可愛い」

「それよりまつ毛ながっ！目でかっ！可愛すぎっ！！」



Instagram（＠hoippu_1004）では、表情豊かで元気いっぱいに過ごすほいっぷくんの、可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）