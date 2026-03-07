国内100台限定の超スペシャルモデルだ

2026年1月9日、TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」において、ハイパフォーマンススポーツハッチ「GRヤリス」の特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

GRヤリスはコンパクトカー「ヤリス」をベースに、高性能1.6リッターターボエンジン＋スポーツ4WDを搭載したハイパフォーマンススポーツハッチバックです。2020年9月に登場しました。

そしてGRヤリス MORIZO RRは、“モリゾウ”ことマスタードライバーの豊田 章男会長とともに、2025年に6年ぶりに「ニュルブルクリンク24時間耐久レース」へ「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦したことで誕生した、スペシャルモデルです。

ニュルブルクリンク24時間耐久レース参戦で培った「ドライバーとクルマが対話できる一体感」の高さ、さらには信頼性や安心感、ずっと運転していたくなるような感覚が味わえるといった「クルマ好きが笑顔になれる」夢のような1台といえそうです。

専用のリアウィングによる強力なダウンフォースの恩恵により、ニュルブルクリンクのような路面の起伏が激しい環境でもタイヤがしっかりと路面追従できる減衰力特性に足回りの設定を最適化されています。

その結果、スポーツ走行性能を維持しながら、日常でもストレスなく乗ることができるパフォーマンスを実現しているというだけに、どのような足まわりなのか気になって仕方がないという方も多いことでしょう。

そのほか、電動パワーステアリング（EPS）の制御も変更されており、MORIZO RR専用のチューニングが施されています。

また、“モリゾウ”とともに専用の4駆制御モードを開発している点にも注目です。

ベース車に備わる「GRAVEL」モードと置き換えるかたちで「MORIZO」モードを備えられており、ニュルブルクリンクを安心して走り切るための最適なイニシャルトルクと駆動力配分となる前50：後50の設定となっています。

主な専用装備として、専用のボディカラーとなる「グラベルカーキ」、専用ラジエーターグリル、専用マットブロンズホイール、専用イエローブレーキキャリパー、専用エンブレム、MORIZOサイン入りフロントウインドウを装備。

インテリアは専用シート（ヘッドレスト刺繍デザイン変更・イエローステッチ・パーフォレーション色変更）、専用シリアルナンバー入りプレートなど、所有感を満たすアイテムが満載です。

パワートレインは、1.6リッター直列3気筒ターボエンジン「G16E-GTS」を搭載しており、最高出力は304馬力、駆動方式は4WD「GR-FOUR」、トランスミッションはGR-DAT（8速AT）です。

なお、日本向けのGRヤリス MORIZO RRは2026年春以降に100台限定で発売を予定しており、スマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始します。また、欧州の一部地域においても100台限定で発売予定です。

スペシャル尽くしのGRヤリス MORIZO RR、2026年1月下旬現在、ユーザーからの反響を首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「『価格はいくらくらいなのか』『スマホアプリ以外の予約方法はないのか』といったお問い合わせを何件かいただきました。

店舗にも情報が届いていないため『ネットニュースなどにあるとおりです』とお伝えしているような状況です。

東京オートサロンでも発表されたこともあって、熱量の高いお客様がいらっしゃることを実感しています」

他のトヨタディーラーでも同様の問い合わせがあるようです。

「価格を知りたいという、当店でGRヤリスをご購入いただいたオーナー様からのお問い合わせがありました。

あるお客様は『120回ローンを組んででも買う』と意気込んでいらっしゃいます。当店のメカニックも気になっているようですが、さすがに自粛するそうです。

国内限定100台とのことで、かなりの争奪戦となりそうな気がいたします」

GRヤリスのスペシャルモデルということで、車両本体価格はかなり高額となりそうですが、それを補って余りある魅力を備えたクルマであることは確かなようです。

終のクルマ、アガリのクルマとして、思い切った決断をするだけの価値は充分にありそうです。