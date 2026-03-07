ⓒ2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED

大切なものを守るためには、仕方がなかった……のか？

『オールド・ボーイ』（2003）でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞し、前作『別れの決心』（2022）では同映画祭監督賞に輝いた、韓国の巨匠パク・チャヌク監督の話題の新作『しあわせな選択』が、ついに日本上陸。

独自の美学をもってタブーを打ち破り続けてきた監督が、長編映画としては『ＪＳＡ』（2000）以来25年ぶりに俳優のイ・ビョンホンとタッグを組んで描いたのは、現代社会に生きる誰もが直面し得る“突然の解雇”という現実。アメリカ人作家のドナルド・E・ウェストレイクが1997年に発表した小説『斧』を原作に、舞台を現代の韓国へと置き換え、スリラー、コメディ、悲劇の要素が絶妙に絡み合う衝撃作を完成しました。

主人公のマンス（イ・ビョンホン）は、美しい妻のミリ（ソン・イェジン）と2人の子ども、2匹の愛犬と一緒に、郊外のマイホームで暮らすサラリーマン。すべてを叶え、絵に描いたような幸せを噛み締めていたところ、25年間勤めてきた製紙会社のリストラに巻き込まれ、突然解雇されてしまいます。「ライバルがいなくなれば、仕事が手に入るはず」――再就職活動が難航して行き詰まったマンスは、とんでもないアイデアへとたどり着いてしまい……。

ギズモードでは、映画の日本公開を前に来日を果たしたパク・チャヌク監督に単独インタビューを実施。作品に込めた思いや制作秘話をじっくりと語っていただきました。ここでは、監督と主演のイ・ビョンホンさんが登壇したジャパンプレミアのレポートもあわせてお届けします。

※このインタビューには物語の核心に触れる内容が含まれています。未鑑賞の方はご注意ください。

「仕方がない」を巧妙に描写

――日本へようこそ。久しぶりの来日はいかがですか？

パク・チャヌク監督（以下、PCW）：昨夜の到着時は雨で少しどんよりしていたのですが、朝起きてみたら眺めも良くて、心が洗われたような気分です。あと数週間遅く来れば、桜も咲いていたかもしれませんね。

――『しあわせな選択』の日本公開おめでとうございます。スリラーなのにとても面白くて、ここで笑っていいのだろうか…というシーンで爆笑してしまいました。主人公のマンスが口にする「仕方がない」という言葉が今作の原題だそうですが、このタイトルに込めた思いをお聞かせください。

PCW：劇中ではマンスのみならず、本当に多くの登場人物が「仕方がない」と言いますよね。実は数か月後に今作の拡張版を公開するのですが、その中では企業の重役なども含め、さらに多くの人が一度は「仕方がない」と口にするんです。

「仕方がない」という言葉は、悪いことをしたときとか、あまり良くない判断をしてしまったときに、言い訳や弁解として使われることが多い表現です。「あの立場では、ああするしかなかったんだ」という言い方をすると思うのですが、観客のみなさんには、「マンスはあのような行動に出てしまったけれど、本当に仕方がなかったのだろうか？」と問いかけてほしいと思います。

そして観終わった後には、自分が生きていく中で正しくない行動や決断をしてしまったとき、それは本当に仕方がなかったのか、他の選択肢はなかったのか、いま一度考えてほしい。そんな願いを込めて、このタイトルをつけました。

――観客の側からすると、マンスの置かれた状況は決して「仕方がない」わけではないとわかります。マンス自身も、自分と同じように失業中のボムモについては的確に判断しているんですよね。

PCW：きっとたくさん笑ってくださったのは、ボムモと彼の妻アラ、そしてマンスが3人で揉み合うシーンですよね。あのシーンでマンスはボムモに銃を向けながら、「どうしようもないなら家を売れ」とか、「スーパーで働けばいいじゃないか」などと言うのですが、あの瞬間は、マンスが「実は仕方がないわけではない」と理解していたことを示しています。

彼は飢え死にしそうだったわけでもないし、他にも何かしらの方法で食べていけるとわかっていたはずなのに、自分の仕事を取り戻すために連続殺人を犯してしまう。それはもう弁解の余地がないと思いますし、知っていたのに行動に出てしまったマンスは、やはり許せない存在だと思います。

25年振りのタッグ。監督と主演イ・ビョンホンの意識の変化

――主演のイ・ビョンホンさんは、不器用で情けないマンスを見事に体現していました。『ＪＳＡ』以来25年ぶりにご一緒して、新たに発見した魅力はありますか？

PCW：イ・ビョンホンさんも私も、今回は前回と比べて余裕がありました。『ＪＳＡ』の頃はお互い崖っぷちに立たされているような状況で、一歩踏み外したらこの崖から落ちてしまうと感じるほど、キャリアの危機に直面していたんです。この作品で失敗したら取り返しのつかないことになる、という深刻な心境で撮影に臨んでいました。

でも、今回は心に余裕があったので、現場では笑顔で過ごすことができました。このような内容の物語ですが（笑）、冗談を言い合ったり、時には真剣に作品について語り合ったりしながら撮影することができたので、とても楽しかったです。

イ・ビョンホンさんも年齢を重ね、結婚されて、今ではマンスと同じように息子が1人、娘が1人いる父親です。だからこそ、マンスという人物のキャラクターについても、しっかりと理解できたのではないかと思います。

――私生活では盆栽（植物）と家族（人）を愛するマンスが、木（植物）を伐採する製紙会社で働くために、ライバル（人）を殺そうとするというコントラストが皮肉だなと思いました。

PCW：まずはマンスの父親の設定から考えました。かつてマンスの父親は養豚業に携わっていました。つまり、食べるために育てた豚を殺さなければならない仕事です。さらに、伝染病のせいで2万頭を生き埋めにしたという設定も加えました。父親が動物に対して暴力を振るっていたので、マンスはその反動で植物愛好家になったんです。植物を殺すのではなく育てる人になり、かなり手のかかる盆栽まで育てています。

その一方で、マンスは仕事にすべてを捧げているわけですが、職業について考えると皮肉ですよね。おっしゃったように、彼は木を伐採して紙を製造する仕事をしていて、たとえ生きるためとはいえ、その仕事を守りたいがために殺人まで犯してしまうわけですから。すべてはアイロニーで繋がっているように思います。

――今作の邦題は『しあわせな選択』です。観る前は原題と真逆の印象だったのですが、観た後はこのタイトルも非常に重く感じました。世界の分断や気候変動など、最近は暗いニュースが多くて落ち込むことも多いですが、私たちに“しあわせな選択”は残されていると思いますか？

PCW：私は政治家でも大統領でもないですし、戦争を止められる立場でもありませんが、一人ひとりができることはあると思っています。投票に行くとか、小さなことでもいいので行動を起こせば、それが“しあわせな選択”なのではないでしょうか。

「ちょっとめんどくさいな」とか「不便だから仕方がない」と思ったときは、もう一度振り返ってほしいなと思います。たとえば、ペットボトルを分別するか迷ったときに、「今は仕方がないからこのまま捨てちゃえ」と思うこともあるでしょう。でも、たとえ不便であっても、本当に仕方がないのか、どれが正しい選択なのかを考えることが大切だと思います。

――コミカルな2時間半を過ごしてたどり着いたシーンが、ホラー映画のようでゾッとしました。AIやテクノロジーが急速に進化する現代において、今この作品を描くことにはどのような意味があるとお考えですか？

PCW：あのシーンは、今作の制作過程の最終段階で思いついたんです。すべてのVFXの最終調整を終え、ヴェネチア国際映画祭に作品を提出した後に浮かんだアイデアなのですが、私としては非常に重要なシーンだと考えています。

あのシーンで映し出されるのは、自動消灯システムです。最近ではAIが統制する工場を“ダークファクトリー”と呼ぶことがありますが、それは「AIやロボットが働く上で照明は必要ない」という発想から生まれた言葉です。しかし、マンスが工場にやって来たことによって、人間の手によって再びライトが一つ一つ点灯する。そして今度は、AIが自ら判断して彼が点けた明かりを消していく。あのシーンには、「これまでの固定観念にとらわれる必要はない」という、AIからのメッセージが表現されているんです。

来日中はイ・ビョンホンさんとジャパンプレミアに登壇

2月27日には東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズにてジャパンプレミアが開催され、パク・チャヌク監督と主演のイ・ビョンホンさんが登壇。ゲストの俳優・河合優実さんとたくさんのファンの前で、作品の魅力を語りました。

シリアスなシーンとユーモアが絡み合った今作について、監督は「まったく異なるものが混ざり合うのではなく、その両者は切り離せない一つの塊と捉えていました」とコメント。「それは人生と似ていて、ただ単に悲しいだけの瞬間も、ただ単に面白いだけの瞬間もない。少し深くのぞき込んでみると、その両者は共存していると思うんです」と解説しました。

主人公マンス役のイ・ビョンホンさんも、「この映画はすごく面白くて笑えるんですが、それを超える物悲しさもあり、憂鬱な気分になるんです。かと思えば、また爆笑してしまうという、とても不思議な味わいがあります」と作品の魅力をアピール。

さらにイ・ビョンホンさんから、「今作はパク監督の作品の中で、最もユーモアに溢れる映画ではないのかなと思っています」と言われた監督は、「笑ってほしいと思って作っていますので、面白いなと思ったら『パク・チャヌクの作品で面白いなんておかしいかな？』などと首をかしげずに、素直に笑ってください。その方がもっと楽しめると思います」と観客に呼びかけました。

また、監督は今年の5月に開催される第79回カンヌ国際映画祭の審査委員長に就任したばかり。観客から拍手で祝福されると、「どんな作品が私にインスピレーションを与えてくださるのか、他の審査員の皆さんとどんな風に熾烈で楽しい討論が繰り広げられるのか、ワクワクするような気持ちで待っています」と心境を語りました。

映画『しあわせな選択』は、TOHOシネマズ日比谷ほか全国で公開中。

