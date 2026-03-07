カルディで発見、“スヌーピーのポーチ”を開封！ 見た目以上に入る収納力に驚き〈実物レポ〉
「カルディコーヒーファーム」は、『PEANUTS』のキャラクターをデザインした商品を、全国の店舗およびオンラインストアで販売中。今回クランクイン！トレンドは、オンラインストアで既に売り切れている「スヌーピー パイルポーチ」を奇跡的にゲットできたので開封！ 気になる中身を紹介します。
【写真】たっぷり入る大容量サイズ！ 「スヌーピー パイルポーチ」の中身
■スヌーピーの表情に注目
今回登場した「スヌーピー パイルポーチ」は、ふわふわ、もこもことした手触りのタオル素材のポーチに、2種類のお菓子を詰め合わせたアソート商品。
ポーチは片面ずつデザインが異なり、一方には濡れたスヌーピーをチャーリー・ブラウンがタオルでわしゃわしゃと拭いている様子が、もう一方には『PEANUTS』のワンシーンがデザインされています。体を拭かれて少し困り顔のスヌーピーや、クスッと笑えるストーリーがかわいい！ ポーチを触りながら「スヌーピーはこんな素材のタオルで拭かれたのかな？」なんて想像するのも楽しいです（笑）。
いよいよポーチを開けてみると、中にはクッキー1枚とスヌーピーのイラストをプリントしたビスケットが入っていました。筆者の持ち帰り方が悪かったようで、今回クッキーが真っ二つに…割れやすいので持ち運びには注意してください。
クッキーは、ほんのりミルキーな香りが広がる優しい味わい。ビスケットは、香ばしい香りとサクサク食感がクセになり食べる手が止まらなくなりました。
ちなみに、お菓子を食べた後のポーチはメイクポーチや小物入れなどとして使うことが可能。ティッシュ、クッションファンデ、パウダー、リップ、目薬を入れてみたところ、キレイに収まりました。
“おいしい・かわいい・便利”の三拍子がそろった「スヌーピー パイルポーチ」は、自分用はもちろん友人や家族への贈りものとしても喜ばれるのではないでしょうか。
