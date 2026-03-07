「えぇ！ めちゃくちゃ早い！」「デカい！」日本サッカー界にもたらされた“吉報”にネット歓喜「朗報すぎる」「待ってました」
バイエルンのDF伊藤洋輝が、ランニングを再開したようだ。
ドイツの大手紙『Bild』によれば、２月27日に右ハムストリングの肉離れが発表された日本代表DFは、３月５日のトレーニングでランニングを実施したという。
日本代表は怪我人が続出しているだけに、この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「本当に嬉しいニュース」
「でかいねー」
「えぇ！？ めちゃくちゃ早い！！報道ほど重症では無かったということ？」
「もう怪我しないでくれ。神様頼む」
「はやい 軽症でよかった」
「待ってました」！無理せず頑張ってほしい」
「これはデカい！！バイエルンの守備陣に厚みが戻るね。代表戦に向けても最高のニュース」
「これは本当に朗報ですね！ ケガで離脱してた伊藤洋輝がトレーニング再開は、日本代表ファン的にもかなり安心するニュース」
「伊藤洋輝がトレーニング再開って朗報すぎる」
日本代表の３月シリーズに間に合うのか。復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
