恐怖心や焦り「俺だけが持てばいい」。でも須藤監督はビビらないから結果、誰も怖がらない。横浜FCは勇気あるプレーを貫けるか

恐怖心や焦り「俺だけが持てばいい」。でも須藤監督はビビらないから結果、誰も怖がらない。横浜FCは勇気あるプレーを貫けるか