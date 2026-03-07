永作博美、“18年ぶり共演”松山ケンイチの41歳バースデー祝うオフ2ショットにファン歓喜「このお2人が揃うの！胸熱！」「感動ものです」 4月期ドラマ『時すでにおスシ!?』撮影オフショ公開
俳優の永作博美（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。自身が主演を務めるTBS系4月期放送の新火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）で18年ぶりに共演する俳優・松山ケンイチ（41）との撮影オフショットを公開した。
【写真】「このお2人が揃うの！胸熱！」“18年ぶり共演”永作博美＆松山ケンイチのオフ2ショット ※2枚目
同作は、子育てを終えた50歳の女性・待山みなと（永作）が“鮨アカデミー”で第2の人生に踏み出すという完全オリジナル作品。
鮨アカデミーの講師・大江戸海弥を松山が演じ、2008年公開の映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりに永作と松山の共演が実現する。
撮影は順調に進んでいるよう。この日の永作の投稿では、同日に41歳の誕生日を迎えた松山を“特製ケーキ”で祝う撮影現場での様子や2ショット写真を紹介し、「松山くん誕生日でした おめでとう」と祝福した。
久々の共演となる2人が並んだ撮影オフショットに、コメント欄には「このお2人が揃うの！胸熱！」「お2人共演の映画何度も観かえしてます。並んだ所を見れるのが感動ものです」「お2人とも変わらず素敵ですね」と歓喜の声が相次いで寄せられたほか、新ドラマへの期待感が高まっていた。
