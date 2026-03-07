1児の母・辺見えみり、“クリーンでモダンな”自宅でのひとときに反響「貴重なシーン」「美です、美！」「絵になります」
タレントの辺見えみり（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と自宅で過ごす“穏やかな”ひとときを公開した。
【動画】「絵になります」“クリーンでモダンな”自宅でのひとときを過ごす辺見えみり
辺見は「50近い女性の犬との戯れは もはやホラー映像です」とユーモアを交え動画を投稿。ブラウンカラーと白で統一された、シンプルながらも洗練された“クリーンでモダンな ”自宅リビングで、横になりながら愛犬をたわむれる姿を披露している。
愛犬を抱いたり、なでたりとゆったりとした時間が流れる動画に、コメント欄には「貴重なシーン」「癒されます」「美です、美！」「絵になります」「こういう辺見さんもいいなあ」「いやぁ〜可愛いです 決してホラーではない!!」などと反響が集まっていた。
辺見は、俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に長女が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。
【動画】「絵になります」“クリーンでモダンな”自宅でのひとときを過ごす辺見えみり
辺見は「50近い女性の犬との戯れは もはやホラー映像です」とユーモアを交え動画を投稿。ブラウンカラーと白で統一された、シンプルながらも洗練された“クリーンでモダンな ”自宅リビングで、横になりながら愛犬をたわむれる姿を披露している。
愛犬を抱いたり、なでたりとゆったりとした時間が流れる動画に、コメント欄には「貴重なシーン」「癒されます」「美です、美！」「絵になります」「こういう辺見さんもいいなあ」「いやぁ〜可愛いです 決してホラーではない!!」などと反響が集まっていた。
辺見は、俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に長女が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。