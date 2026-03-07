元スーパージョッキーの晩節を汚す行為に、ＳＮＳ上では厳しい声が上がっている。

英競馬メディアのレーシングポスト電子版は６日、凱旋門賞６勝など世界のトップジョッキーとして活躍し２月に引退したランフランコ・デットーリ元騎手の破産手続きが、１２か月延長されたと報じた。

同騎手は昨年３月に破産宣告を受け、３月１７日に自動的に免責される予定だった。だが、５日にロンドンの専門破産裁判所で行われた審理に出席せず、手続きを監督する管財人らが破産手続きをさらに１年間延長する申請を行ったという。

管財人代理人の裁判所への説明によると、デットーリ氏は昨年１２月、破産管財人に対し海外に不動産を「所有していない」と申告していたが、のちに開示していなかった複数の不動産保有が発覚。情報提供の要請に「応じておらず、現在も応じていない」とした。裁判所の首席判事は、同氏が要請に応じて情報を提供しなかったことは「露骨な不履行」と断じ、破産手続きの延長期間は「非現実的なものではない」と付け加えた。今後、刑事罰の対象にもなりうるという。

２０２３年に一度、引退を発表した同氏は２４年１２月、過去に雇用していた顧問税理士が考案した節税対策に対して、イギリス歳入関税庁（ＨＭＲＣ）に脱税行為であると指摘を受けて破産を申請。「私はこの結果を悲しく、恥ずかしく思っています」と声明を発表した。

その後に復帰したデットーリ氏は、アメリカやブラジルに拠点を移し、今年２月１日（日本時間２日）、ブラジルのガベア競馬場での現役ラストデーにＧ１勝利を飾り、自身の輝かしい騎手のキャリアに終止符を打ったばかりだった。

ジャパンCを３勝（９６年シングスピール、０２年ファルブラヴ、０５年アルカセット）するなど、日本でもおなじみの元騎手のまさかの事態に、ＳＮＳ上では非難は止まず、７日までに「晩節を汚しすぎだろ」「虚偽（隠匿）という事実は庇うことができません。ずっと見てきたファンとしては悲しい」「文字通り馬車馬の如く乗りまくって、借金返したらエエねん」「クズやな」「なんぼほどゼニ使ったんや」「金持ってないとかないない」「どうしてこうなった」「なんしとんねん」と厳しい声が寄せられている。